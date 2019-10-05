Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için yollara düştüler

"Buram buram Anadolu Selçuklu kokan" serginin, normal bir serginin çok ötesinde olduğunu ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

Ziyaret edilen kentlerin müzelerinde ve tarihi mekanlarında açılan serginin amacı, yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere genç nesillere tarihi anlatarak Anadolu Selçuklu döneminin izlerini hafızalarda tazelemek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin (GAKSA) iş birliğiyle bir araya getirilen 2 tonluk materyal, "Bir Zamanlar Selçuklu" adıyla sergileniyor.

"Ekibimizle 17 bin kilometrede, sadece Anadolu Selçuklu'nun izlerini anlatmayacağız bize buraları yurt edinenlere ahde vefa örneğini sergileyeceğiz. Anadolu'ya mührünü vuran Selçuklu'nun zihinlerde yeniden tazelenmesini sağlayacağız. Ahlat'tan başladığımız yolda, Van, Kars, Ağrı, Erzurum, Tokat, Sivas, Kayseri, Konya, Ankara, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Edirne ve son olarak İstanbul'a gideceğiz. 2 tonluk sergi malzemeleri ile bu vefayı gençlerimize, bu vefayı halkımıza tekrar hatırlatmak için o dönemde yaşamış sultanlarımızın, ilim ve bilim adamlarının Anadolu'ya kattıklarını anlatabilmek adına 17 bin kilometre yol gideceğiz."

- "Ziyaretçilerin zaman zaman gözleri doluyor"

Fırat, Anadolu topraklarını vatan yapanları anlatmak için yollara düştüklerini belirterek, sergide, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Nasrettin Hoca'yı, savaşları İzzettin Keykavus'u ve Alaaddin Keykubat'ın Alanya Kalesi'ni nasıl aldığını anlattıklarını dile getirdi.

Sergideki menkıbelerin İngilizce'ye çevrilmiş olanlarının da bulunduğunu ve bunun yabancı turistler tarafından çok ilgi gördüğünü anlatan Fırat, şunları kaydetti: