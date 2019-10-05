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Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için yollara düştüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Minyatür, giysi, kostüm, yağlı boya ve tabloların bulunduğu, Anadolu Selçuklu'ya ait 200 parça eserden oluşan 2 tonluk materyal, şehir şehir dolaştırılarak insanlarla buluşturuluyor - Ziyaret edilen kentlerin müzelerinde ve tarihi mekanlarında açılan serginin amacı, yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere genç nesillere tarihi anlatarak Anadolu Selçuklu döneminin izlerini hafızalarda tazelemek - Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat: - "Ekibimizle 17 bin kilometrede, sadece Anadolu Selçuklu'nun izlerini anlatmayacağız, bize buraları yurt edinenlere ahde vefa örneğini sergileyeceğiz. Anadolu'ya mührünü vuran Selçuklu'nun, zihinlerde yeniden tazelenmesini sağlayacağız"

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Minyatür, giysi, kostüm, yağlı boya ve tabloların bulunduğu, Anadolu Selçuklu'ya ait 200 parça eserden oluşan 2 tonluk materyal, şehir şehir dolaştırılarak insanlara tanıtılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin (GAKSA) iş birliğiyle bir araya getirilen 2 tonluk materyal, "Bir Zamanlar Selçuklu" adıyla sergileniyor.

Ziyaret edilen kentlerin müzelerinde ve tarihi mekanlarında açılan serginin amacı, yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere genç nesillere tarihi anlatarak Anadolu Selçuklu döneminin izlerini hafızalarda tazelemek.

Bitlis'in Ahlat ilçesinden başlayarak 14 kenti dolaşacak sergi, İstanbul'da son bulacak.

- Ahde vefa yolunda 17 bin kilometre yol

GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahlat'tan yola çıkan ve karavanla şehir şehir dolaşan ekibin son durağının, İstanbul olacağını söyledi.

"Buram buram Anadolu Selçuklu kokan" serginin, normal bir serginin çok ötesinde olduğunu ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

"Ekibimizle 17 bin kilometrede, sadece Anadolu Selçuklu'nun izlerini anlatmayacağız bize buraları yurt edinenlere ahde vefa örneğini sergileyeceğiz. Anadolu'ya mührünü vuran Selçuklu'nun zihinlerde yeniden tazelenmesini sağlayacağız. Ahlat'tan başladığımız yolda, Van, Kars, Ağrı, Erzurum, Tokat, Sivas, Kayseri, Konya, Ankara, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Edirne ve son olarak İstanbul'a gideceğiz. 2 tonluk sergi malzemeleri ile bu vefayı gençlerimize, bu vefayı halkımıza tekrar hatırlatmak için o dönemde yaşamış sultanlarımızın, ilim ve bilim adamlarının Anadolu'ya kattıklarını anlatabilmek adına 17 bin kilometre yol gideceğiz."

- "Ziyaretçilerin zaman zaman gözleri doluyor"

Fırat, Anadolu topraklarını vatan yapanları anlatmak için yollara düştüklerini belirterek, sergide, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Nasrettin Hoca'yı, savaşları İzzettin Keykavus'u ve Alaaddin Keykubat'ın Alanya Kalesi'ni nasıl aldığını anlattıklarını dile getirdi.

Sergideki menkıbelerin İngilizce'ye çevrilmiş olanlarının da bulunduğunu ve bunun yabancı turistler tarafından çok ilgi gördüğünü anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"Geven otunun reçinesinden sıcak suyla yapılmış heykeller var. 50 adet Selçuklu başlığı var, 50 adet Aynur Atayurt'un menkıbe tavsiri dediğimiz yaşanmışlıkları anlatan yağlı boya eseri var. Dönemin sultanlarının, alperenlerin kostümleri var. Bu serginin içinde bu yaşanmışlıklar var. Sözlerle anlattıklarımızı minyatürlerle gözler önüne serdik. Ziyaretçilerin zaman zaman gözlerinin dolu dolu olduğunu gördük. Ziyaretçilerin atalarının hikayelerini okurken, bakışlarının değiştiğini gördük. Ziyaretçiler en çok Sultan Alparslan'ın başlığını ve kıyafetlerini merak ediyor. Onları yakından görmek için gelenler de fazla."

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