Anadolu Sigorta iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, destek hattı

Anadolu Sigorta Atatürk’ün talimatıyla kurulan Türkiye’nin ilk sigorta şirketidir. Yangın, nakliyat, kaza, mühendislik, tarım, hukuksal koruma, ferdi kaza, sağlık ve kredi gibi alanlarda faaliyet veren Anadolu Sigorta, bu alanlarda müşterilerinin memnuniyetini önemseyerek uzun yıllardır çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu Sigorta yurt çapında yaklaşık 2500 profesyonel acenteye sahiptir. Çalışmalarını titizlik ve uzmanlıkla gerçekleştiren Anadolu Sigorta müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği iletişim bilgilerini bu yazıda derledik. İşte Anadolu Sigorta müşteri hizmetleri ve iletişim seçenekleri… Anadolu Sigorta İletişim Bilgileri Anadolu Sigorta müşteri odaklı hizmet sunmayı kendine misyon edinmiştir. Herkesin sigortaya ihtiyaç duyabileceğine ve sigortanın yaygınlaşması gerektiğine inanarak hareket eder. Böylece kalite bilincini ve değerini yükselterek her geçen gün hizmet kalitesini artırmayı amaçlar. Anadolu Sigorta ile çalışan müşterilerin gerekli durumlarda iletişime geçebileceği iletişim seçeneklerini burada bulabilirsiniz.

Anadolu Sigorta Müşteri Hizmetleri Numarası Anadolu Sigorta hizmetlerine 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz, bilgi alabileceğiniz ve sorularınızı iletebileceğiniz Anadolu Sigorta telefon numarası: 0 850 724 0 850 Bu Anadolu Sigorta iletişim numarası ile Anadolu Sigorta Müşteri İletişim Merkezi’ne bağlanabilirsiniz. Anadolu Sigorta Genel Müdürlük İletişim Bilgileri Anadolu Sigorta genel müdürlük ve bölge müdürlüklerine ulaşarak iletişim kurmak istediğiniz konularda işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür. Anadolu Sigorta genel müdürlük iletişim bilgileri şöyledir: l Adres: Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul

l Tel: 0850 724 0 850

l Faks: 0850 744 0 745

l E-Posta: bilgi@anadolusigorta.com.tr

l KEP Adresi: anadolusigorta@hs03.kep.tr

İstanbul bölge müdürlüğü iletişim bilgileri şöyledir: l Adres: Anadolu Sigorta, Levent Mahallesi Meltem Sokak No:10 İş Kuleleri Kule 2 Kat: 8 34330 Beşiktaş / İstanbul

l Tel: 0850 724 0 850

l Faks: 0850 744 0 753

l E-Posta: istanbulbolge@anadolusigorta.com.tr

Kadıköy bölge müdürlüğü iletişim bilgileri şöyledir: l Adres: Anadolu Sigorta Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. 20/11 34750 Ataşehir İstanbul

l Tel: 0850 724 0 850

l Faks: 0850 744 0 754

l E-Posta: kadikoybolge@anadolusigorta.com.tr

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Anadolu Sigorta İletişim Formu Nasıl Doldurulur? Anadolu Sigorta şikayet, öneri ve sorunlarınız için iletişim formu doldurmanız gerekir. İletişim formuyla mesajınızı iletmeniz halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel bilgileriniz ve başvurunuz kayıt altına alınır. Başvurunuzun ardından SMS ya da e-posta ile bilgi gönderilir. Bildiriminize ilişkin dönüş en kısa sürede sizinle paylaşılır. İletişim formu için bildirim girmek ya da var olan bildirimi takip etmek için TIKLAYINIZ! Anadolu Sigorta 7/24 Görüntülü Sağlık Danışmanlığı Hizmeti Sektöründe yeniliklere imza atan Anadolu Sigorta'nın bir başka inovasyonu 7/24 Görüntülü Sağlık Danışmanlığı Hizmeti ile sağlık sigortalı müşterilerinin her ihtiyaç duyduğu anda sağlık hizmeti sağlaması amaçlanıyor. Hizmet kapsamında, bireysel ve kurumsal sigortalı müşteriler, Anadolu Sigorta web sitesi üzerinden “7/24 Sağlık Danışmanlığı" butonuna tıklayarak ya da Sağlığım Cepte Uygulamasını kullanarak T.C. kimlik numaraları ile giriş yapıp hizmetten faydalanabilirler. Böylece Anadolu Sigortalılar kısa sürede hekime ulaşıp sağlık sorunları için doğru yönlendirme alabilirler. 7/24 Sağlık Danışmanlığı hizmetine ulaşmak için TIKLAYINIZ!