"Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, "Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi zaten programa almıştık ama çok iyi bir haber geldi. Şanlıurfa şu anda hiçbir boş otel kontenjanı kalmayacak şekilde dolmuş durumda. Anadolu'nun yeniden keşfi diyoruz. Bunu kendi açımızdan kültür, eğitim ve gençlik buluşmalarıyla kuvvetlendirmek, pekiştirmek istiyoruz." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini sağlamak amacıyla daha önce Çanakkale, Mardin, Samsun ve Sivas'ta yapılan "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği" buluşmalarının beşincisi, "Milli Mücadelenin 100. Yıl Dönümü" dolayısıyla Erzurum'da gerçekleştirildi.
İstanbul ve Ankara'dan 7 üniversite ile aralarında Galatasaray, Darüşşafaka, Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Hüseyin Avni Sözen, Kartal Anadolu İmam Hatip, Haydarpaşa, Pertevniyal, Vefa, Kandilli Kız Anadolu, Ankara Atatürk, İzmir Namık Kemal liseleri gibi köklü eğitim kurumlarını temsilen 70'in üzerinde öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında Palandöken Dağı'ndaki bir otelde çalıştay düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, çalıştayda yaptığı konuşmada, gençleri, tarihi ve kültür değerleriyle buluşturmanın çok önemli olduğunu belirtti.
Esas hedef kitlelerinin gençler olduğunu dile getiren Dursun, şöyle konuştu:
"Bu çalışmalar çerçevesinde Anadolu üzerinden 6 vilayet ile 'Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü' dolayısıyla Erzurum'a kadar gelindi. Ama daha sonra Hakkari, Şırnak bizden talep etti, Diyarbakır önerildi. Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi zaten programa almıştık ama çok iyi bir haber geldi. Şanlıurfa şu anda hiçbir boş otel kontenjanı kalmayacak şekilde dolmuş durumda. Kars'ta yine aynı şekilde. Orada da demir yolu üzerinden yapılan güzergah çalışmaları sonucunda boş yer bulunmuyor. Bu bizim için sevindirici gelişmedir. Buna Anadolu'nun yeniden keşfi diyoruz. Bunu kendi açımızdan kültür, eğitim ve gençlik buluşmalarıyla kuvvetlendirmek, pekiştirmek istiyoruz."
Erzurum Valisi Okay Memiş de turizmi çok önemsediklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve liderliğinde yapılan büyük yatırımlar sayesinde Türkiye artık birbirine daha fazla entegre oldu. Türkiye'nin her tarafı duble yollarla birbirine bağlandı. Hava yolları, eskiden sadece varlıklı bir kesimin hava yolu iken artık asgari ücretli vatandaşımız dahi neredeyse otobüs bileti fiyatına bunu kullanabiliyor. Dolayısıyla her şehir ulaşılabilir, her yerleşim yeri turistik oldu. Bu noktada mücadelede kızıştı aslında. Erzurum önceden sadece bölge merkezi iken, artık her ilde hava limanı, üniversite var. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye yaptığı büyük hizmetlerdir."
Çalıştayda, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da konuşma yaptı.
Yarın sona erecek etkinliğe katılanlar Erzurum'daki Atatürk Evi Müzesi, Abdurrahman Gazi Türbesi, Tabyalar, 23 Temmuz Erzurum Kongre Binası Resim Heykel Müzesi ve Galerisi, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese ve Rüstem Paşa Kervansarayı'nı ziyaret edecek.
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