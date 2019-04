"Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, çalıştayda yaptığı konuşmada, gençleri, tarihi ve kültür değerleriyle buluşturmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Esas hedef kitlelerinin gençler olduğunu dile getiren Dursun, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar çerçevesinde Anadolu üzerinden 6 vilayet ile 'Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü' dolayısıyla Erzurum'a kadar gelindi. Ama daha sonra Hakkari, Şırnak bizden talep etti, Diyarbakır önerildi. Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi zaten programa almıştık ama çok iyi bir haber geldi. Şanlıurfa şu anda hiçbir boş otel kontenjanı kalmayacak şekilde dolmuş durumda. Kars'ta yine aynı şekilde. Orada da demir yolu üzerinden yapılan güzergah çalışmaları sonucunda boş yer bulunmuyor. Bu bizim için sevindirici gelişmedir. Buna Anadolu'nun yeniden keşfi diyoruz. Bunu kendi açımızdan kültür, eğitim ve gençlik buluşmalarıyla kuvvetlendirmek, pekiştirmek istiyoruz."

Erzurum Valisi Okay Memiş de turizmi çok önemsediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve liderliğinde yapılan büyük yatırımlar sayesinde Türkiye artık birbirine daha fazla entegre oldu. Türkiye'nin her tarafı duble yollarla birbirine bağlandı. Hava yolları, eskiden sadece varlıklı bir kesimin hava yolu iken artık asgari ücretli vatandaşımız dahi neredeyse otobüs bileti fiyatına bunu kullanabiliyor. Dolayısıyla her şehir ulaşılabilir, her yerleşim yeri turistik oldu. Bu noktada mücadelede kızıştı aslında. Erzurum önceden sadece bölge merkezi iken, artık her ilde hava limanı, üniversite var. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye yaptığı büyük hizmetlerdir."