"Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, "Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi zaten programa almıştık ama çok iyi bir haber geldi. Şanlıurfa şu anda hiçbir boş otel kontenjanı kalmayacak şekilde dolmuş durumda. Anadolu'nun yeniden keşfi diyoruz. Bunu kendi açımızdan kültür, eğitim ve gençlik buluşmalarıyla kuvvetlendirmek, pekiştirmek istiyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini sağlamak amacıyla daha önce Çanakkale, Mardin, Samsun ve Sivas'ta yapılan "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği" buluşmalarının beşincisi, "Milli Mücadelenin 100. Yıl Dönümü" dolayısıyla Erzurum'da gerçekleştirildi.

İstanbul ve Ankara'dan 7 üniversite ile aralarında Galatasaray, Darüşşafaka, Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Hüseyin Avni Sözen, Kartal Anadolu İmam Hatip, Haydarpaşa, Pertevniyal, Vefa, Kandilli Kız Anadolu, Ankara Atatürk, İzmir Namık Kemal liseleri gibi köklü eğitim kurumlarını temsilen 70'in üzerinde öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında Palandöken Dağı'ndaki bir otelde çalıştay düzenlendi.