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"Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 20:21 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "Van, tarih boyunca hem gelişim alanı hem de çevresinde cazibe merkezi olmuş bir il. Van'da her medeniyetten izler var ve bu izleri yaşatacağız"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Van, tarih boyunca hem gelişim alanı hem de çevresinde cazibe merkezi olmuş bir il. Van'da her medeniyetten izler var ve bu izleri yaşatacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği" buluşmalarının dokuzuncusu Van'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin birçok ilinden aralarında Galatasaray, Darüşşafaka, Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Hüseyin Avni Sözen, Kartal Anadolu İmam Hatip, Haydarpaşa, Pertevniyal, Vefa, Kandilli Kız Anadolu, Ankara Atatürk, İzmir Namık Kemal liseleri gibi köklü eğitim kurumlarının da yer aldığı okulları temsilen 100'e yakın öğrencinin katıldığı program kapsamında İpekyolu ilçesindeki bir otelde "Gençlerle Başbaşa" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte gençlerle sohbet eden Vali Bilmez, kentin tarihine ve turizm potansiyeline ilişkin bilgi verdi.

Van'ın geçmişte ilim açısından birçok medresenin bulunduğu önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Bilmez, Van'ın, Bağdadi tasavvuf ve nakşiliğin Anadolu'ya yayıldığı bir kapı özeliğinin de bulunduğunu dile getirdi.

Bilmez, 1 milyon 123 bin nüfuslu kentte yaş ortalamasının 22 olduğuna dikkati çekerek, "Üretimin az, genç nüfusun çok olduğu bir il. Kent merkezinde 600 bine yakın nüfus var. Bunun yüzde 60'ı sonradan göçle gelen kişilerden oluşuyor. Van bir anlamda ciddi göç verirken, bir taraftan da çevresinden göç alıyor. Van, tarih boyunca hem gelişim alanı hem de çevresinde cazibe merkezi olmuş bir il. Van'da her medeniyetten izler var ve bu izleri yaşatacağız." diye konuştu.

Vali Bilmez'in konuşmasının ardından öğrencilere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan Van belgeseli izletildi.

Etkinlikte, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek de birer sunum yaptı.

Pazartesi günü sona erecek etkinlik kapsamında öğrenciler, Van ve Bitlis'teki tarihi ve turistik yerleri gezecek.

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