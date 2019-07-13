"Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Van, tarih boyunca hem gelişim alanı hem de çevresinde cazibe merkezi olmuş bir il. Van'da her medeniyetten izler var ve bu izleri yaşatacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği" buluşmalarının dokuzuncusu Van'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin birçok ilinden aralarında Galatasaray, Darüşşafaka, Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Hüseyin Avni Sözen, Kartal Anadolu İmam Hatip, Haydarpaşa, Pertevniyal, Vefa, Kandilli Kız Anadolu, Ankara Atatürk, İzmir Namık Kemal liseleri gibi köklü eğitim kurumlarının da yer aldığı okulları temsilen 100'e yakın öğrencinin katıldığı program kapsamında İpekyolu ilçesindeki bir otelde "Gençlerle Başbaşa" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte gençlerle sohbet eden Vali Bilmez, kentin tarihine ve turizm potansiyeline ilişkin bilgi verdi.

Van'ın geçmişte ilim açısından birçok medresenin bulunduğu önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Bilmez, Van'ın, Bağdadi tasavvuf ve nakşiliğin Anadolu'ya yayıldığı bir kapı özeliğinin de bulunduğunu dile getirdi.