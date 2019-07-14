HABER

"Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin farklı illerindeki liselerden 50 öğrenci Bitlis'i ziyaret etti - Vali Oktay Çağatay: - "Amacımız, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki harekatını başlattığı Ahlat'ı, Çanakkale ile ilişkili şekilde Türkiye'nin gündeminde tutmak"

BİTLİS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" projesi kapsamında, Türkiye'nin farklı illerindeki liselerden 50 öğrenci Bitlis'e geldi.

Kültür Turizm ve Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Daire Başkanı Doğan Güngör ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu eşliğinde kente gelen öğrenciler, İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda Bitlisli gençlerle buluştu.

Burada öğrencilerle söyleşi yapan Temizyürek, projeyle gençlerin, doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'nin tarihini, kültürünü, medeniyetini, mimarisini ve ülkeyi bütün olarak tanımasının hedeflediğini belirtti.

Bu çerçevede ülkenin seçkin liselerinden sınırlı sayıda gençe, başta Milli Mücadele'nin verildiği coğrafya olmak üzere ülkeyi tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Temizyürek, şöyle konuştu:

"Gençlerin birbiriyle hemhal olmasını amaçlayan, aynı zamanda da coğrafya ve tarih bilgisini geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Bu çerçevede geziye Çanakkale'den başladık. Çünkü Çanakkale ruhu önemliydi. O ruhun gençlerimizde yeşermesini ve gelişmesini hedefledik. Ardından Diyarbakır, Mardin, Sivas, Erzurum, Amasya, İstanbul, Ankara ve en son da Van, Bitlis, Tatvan, Ahlat ile çevresini kapsayan ve tarihi bilgilendirmeyi gaye edinen program kapsamında buradayız."

- Öğrencilerin Valilik ziyareti

Ardından öğrenciler, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Valilik Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluşan Çağatay, Bitlis'in yaklaşık 6 bin yıllık tarihiyle Türkiye'nin en eski şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Kent merkezindeki kalenin Büyük İskender'in komutanı tarafından yapıldığını kaydeden Çağatay, şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis'in son yıllarda öne çok çıkan Ahlat ilçesi var. Ahlat'ı gezip göreceksiniz. Van Gölü'nün yüzde 65'lik kısmı Bitlis sınırlarında. Van Gölü çevresinde Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimiz bulunuyor. Van Gölü harika bir güzellik. Yine ilimiz sınırlarında Süphan ve Nemrut dağları yer alıyor. Nemrut Dağı'nda dünyanın en büyük krater göllerinden biri bulunuyor. Son yıllarda Ahlat'ta yapılan çalışmalarla Selçuklu Meydan Mezarlığı dünyaya tanıtılıyor. Bu, dünyanın en büyük İslam mezarlığı. Ahlat gibi bir güzelliğe sahip olmak bize gurur veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere gayretimizi oraya yönlendirdik. Ziyaretçi anlamında gençlerimizin rahat edebilmeleri için Çanakkale'de olduğu gibi burada da ciddi altyapı çalışması yürütüyoruz. Amacımız Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki harekatını başlattığı Ahlat'ı, Çanakkale ile ilişkili şekilde Türkiye'nin gündeminde tutmak."

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Antalya turizminde yeni 'gün' rekoruAntalya turizminde yeni 'gün' rekoru
Başını demir kapıya sıkıştıran yavru köpeği itfaiye kurtardıBaşını demir kapıya sıkıştıran yavru köpeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" projesi Bitlis Valisi Oktay Çağatay öğrenci ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Otomobilin üzerine tomruk düştü! 40 dakika böyle beklediler

Korkunç olay! 40 dakika böyle beklediler

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

PKK saldırısında yaralanan uzman çavuştan acı haber

Hain saldırıda yaralanmıştı! Acı haber geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.