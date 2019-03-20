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Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’nın üçüncüsü düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları”nın üçüncüsüne Samsun ve Amasya ev sahipliği yaptı.15-17 Mart tarihleri arasında yapılan “3.

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’nın üçüncüsü düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları”nın üçüncüsüne Samsun ve Amasya ev sahipliği yaptı.
15-17 Mart tarihleri arasında yapılan “3. Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” kapsamında Samsun’da düzenlenen “Gençlerle Baş Başa” programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, konuşabilen, düşünebilen, yargılayabilen ve bilgiyi milli ruh ve şuurla ifade edebilen bir gençlik ortaya çıkarmanın Kültür ve Turizm Bakanlığının ana vazifelerinden birisi olduğunu ifade etti. Daha önce Çanakkale ve Mardin’de düzenlenen buluşmalarda gençlerin ortaya koyduğu özveriden oldukça memnun kaldığını dile getiren Dursun, “Önemli olan, tam bağımsızlık dediğimiz, yerli ve milli düşüncenin hakim olduğu, milli tarih şuurunun bilgisinin temelini oluşturduğu yeni bir gençlik yapılanmasına doğru götürmektir" şeklinde konuştu.
Merak etmenin, araştırmanın ve öğrenme isteğini korumanın önemine işaret eden Dursun, gençlere "Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli" kitabında hayatları anlatılan Ahmed Süheyl Ünver, Ali Fuad Başgil, Ekrem Hakkı Ayverdi, Fethi Gemuhluoğlu ve Mahir İz gibi önemli düşünce adamlarını okuyup iyi anlamaları tavsiyesinde bulundu.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise, konuşmasında Samsun’un Türk tarihi açısından sahip olduğu özel yeri vurguladı. Samsun’un Türk milleti için adeta güneşin doğduğu yer olduğunu söyleyen Turan, Samsun’un üzerinde güneş figürünün bulunduğu Türkiye haritalarının ilkokul yıllarının en canlı hatıralarından olduğunu dile getirdi. Tarihte ideal ve medeniyet savaşları, sömürge ve tahakküm savaşları ile birlikte bir de milli mücadele savaşlarının yaşandığını söyleyen Turan, “Büyük milletler dediğimiz milletler bu savaşlardan galibiyetle çıkabilen milletlerdir. Türk milleti de büyük bir millettir” dedi.
Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin kutsal mücadelesinin en önemli dönemeçlerinden birisi olduğunun altını çizen Turan, “O tarih bizim yeniden ayağa kalkışımızın tarihidir. Türk milleti yıllar önce atıldığı kuyudan çıkmasını bilmiştir” şeklinde konuştu.
Konuşmasında istiklal kavramına da değinen Turan, "İstiklal kültürel, siyasi, ekonomik olarak tam bağımsızlık demektir. İstiklalde tarihe bağlılık, hasiyet, yurdu korumak, vatanı sevmek vardır. Bu vatanın ortaya çıkışı da son İstiklal Savaşı ile gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.
Etkinlik Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı ve Prof. Dr. Vahdettin Engin’in konuşmacı olduğu oturumlarla devam etti. Gençlere milli tarih, kültür ve sanat eserlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Amasya’da gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı. Program kapsamında Samsun’da ve Amasya’da düzenlenen toplantılarda Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen öğrenciler söz alarak, Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerine dair düşüncelerini ifade etme fırsatı buldu.

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