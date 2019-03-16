Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, "Hedefimiz konuşabilen, düşünebilen, yargılayabilen ve bilgiyi milli ruh ve şuurla ifade edebilen bir gençlik ortaya çıkarmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığının da ana vazifelerinden biri budur." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gençlerin milli kültür alanındaki fikirleri ve çalışmalarıyla örnek oluşturan şahsiyetlerle milli tarih, kültür ve sanat eserlerini tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Çalıştayı'nın üçüncüsü Samsun'da başladı.

Dursun, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, gençlerle ilgilenmek, kültürel değerlere, geçmişe ilgilerini artırmak ve onlara gerekli imkanları sunmanın asli görevleri olduğunu söyledi.

Daha önce Çanakkale ve Mardin'de düzenlenen çalıştayda gençlerin ortaya koyduğu özveriden oldukça memnun kaldığını dile getiren Dursun, konuşmacı bir gencin konusunun önemli olduğunu söyleyerek kendisinden ek süre talep etmesine oldukça şaşırdığını ve gurur duyduğunu anlattı.