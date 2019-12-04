Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, “Ankara’nın UNESCO Dünya Mirası’na girmemesi için hiçbir neden yok. Hatta süreci ve mevzuatı açısından güçlü yanları bulunuyor. İki alternatifle bu süreç başlayabilir. Birincisi Hacı Bayram Veli Türbesi ve Agustus tapınağının bir arada olması, diğeri ise Cumhuriyet Ankara’sı olmasıdır” dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından “Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda "UNESCO Dünya Mirası çerçevesinde Anadolu’nun kültür ve tarihi nasıl değerlendirilir?” başlıklı sunumunda Ankara’nın Dünya Mirası Listesi’nde yerini alabileceğini ifade eden Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, "2010 yılında Ankara, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilir mi diye fizibilite çalışmasıyla başladık. Ama en önemli deneyim bizim için Efes Antik Kenti’nin Dünya Mirası Listesi’ne girmesini sağlayan çalışmanın koordinatörlüğünde yer almaktır. Efes gibi bir yer Dünya Mirası Listesi’nde değildi. Bunun sebepleri vardı. Bu sebepleri bulduk ve miras listesine aldırdık’’ dedi.

Dünya mirası olmanın tanınmışlık ve turistik faydaya dönüşeceğini belirten Şahin, "Dünya mirası olmak demek ne ifade eder? Çok büyük bir beklenti içerisinde olmamak gerekli. Para pul gelmez. Ancak prestiji vardır. Siz ‘dünyaya ben gelişmiş bir ülkeyim, elimdeki bu insanlık mirasını koruyabilecek, gelecek nesillere taşıyabilecek durumdayım’ dersiniz. Bunun dolaylı faydaları vardır. Dünyada çok nitelikli bir turist kitlesi var. Sayılarının 80 milyonu bulduğu biliniyor. Sadece Dünya Mirası bölgelerini geziyorlar. Tanınmışlık ve turistik olarak bir faydaya dönüşür’’ dedi.