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Anadolu tarihini milyon yıllık fosillerle öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Kırşehir'de farklı okullardan öğrenciler, Kurutlu'da 5 yıldır süren kazılarda çıkarılan, yaklaşık 7 milyon yıllık gergedan, maymun, fil, zürafa, primat, at ve kedi kemiklerinin bulunduğu laboratuvarları ziyaret ederek, Anadolu doğa tarihi hakkında bilgi alıyor - KAEÜ Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman: - "Laboratuvarlarımıza bugüne kadar birkaç bin öğrenci gelmiştir. Buradaki laboratuvarlarda çocuklara geçmişte yaşamış canlılar, doğal yaşam ve doğayı anlatıyoruz. Doğayı ve bilimi sevdirmeye çalışıyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Kırşehir'de farklı okullardan öğrenciler, Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarında 5 yıldır süren kazılarda çıkarılan yaklaşık 7 milyon yıllık gergedan, maymun, fil, zürafa, primat, at ve kedi kemiklerinin bulunduğu laboratuvarları ziyaret ederek, Anadolu doğa tarihini öğreniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığının destekleriyle Kaman ilçesi Kurutlu köyünde 2014'te yüzey araştırmalarıyla başlayan, daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla kazıya dönüştürülen çalışmalarda elde edilen milyon yıllık hayvan fosilleri, üniversitenin antropoloji bölümüne ait 3 farklı laboratuvarda sergileniyor.

Kentteki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 3 yıldır öğretmenleri eşliğinde Bağbaşı Yerleşkesi'ndeki antropoloji laboratuvarlarına gelerek, çıkarılan hayvan kemikleriyle ilgili bilgi alıyor.

Kazı heyetinin başkanlığını yapan KAEÜ Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman ve burada görevli yüksek lisans öğrencileri, her hafta ziyarete gelen öğrencilere Anadolu doğa tarihi hakkında da bilgi veriyor.

Doç. Dr. Erkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede fil, zürafa, primat, maymun, gergedan, at ve kedi kemiklerinin de aralarında bulunduğu 2 bine yakın hayvan fosilini gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Bu fosillerin Anadolu doğa tarihiyle ilgili önemli bilgiler verdiğini dile getiren Erkman, Kırşehir'de üç yıldır öğrencilerin bu fosilleri görmek için laboratuvarları ziyaret ettiğini belirtti.

Erkman, kemiklerin yaklaşık 7 milyon yıl öncesi üst miyosen döneme ait olduğuna dikkati çekerek, "Bulduğumuz ya da elde ettiğimiz materyallerin hepsini üniversite bünyesindeki 3 farklı laboratuvarımızda çalışıyoruz. Kazıların lokomotifi, Kurutlu antropolojik kazısı. Bu kazıdan çıkan birçok omurgalı fosil var. Fil, antilop, sırtlan gibi hayvan grupları bulunuyor. Bunların çalışması devam ediyor." diye konuştu.

- "Onlara bir vizyon göstermeye çalışıyoruz"

Bu fosillerle öğrencilerin eğitimlerine de katkı sunduklarını anlatan Erkman, şöyle devam etti:

"Onların müfredatına göre hareket ediyoruz. Laboratuvarlarımıza bugüne kadar birkaç bin öğrenci gelmiştir. Buradaki laboratuvarlarda çocuklara geçmişte yaşamış canlılar, doğal yaşam ve doğayı anlatıyoruz. Bunları anlatırken de geçmişte yaşamış canlıları, doğayı ve bilimi sevdirmeye çalışıyoruz. Onlara bir vizyon göstermeye çalışıyoruz."

Erkman, çocukların Anadolu doğa tarihiyle çok ilgili olduğuna işaret ederek, "Çocuklar çok güzel sorular soruyor. Eğitim programlarımız devam ediyor. Her okul istediği zaman gelebilir. Öğrencileri istedikleri zaman eğitimle bilgilendirmeyi, onlara katkı sağlamayı görev sayıyoruz." dedi.

30 Ağustos Zafer İlkokulu öğrencisi Hatice Cansu Gürbüz de öğretmeninden duyduğu hayvan fosillerini çok merak ettiği için laboratuvara geldiğini söyledi.

Fosilleri incelediklerini belirten Gürbüz, "Geçmişteki hayvanların kemiklerine baktık. Fosillerin yerin altından nasıl çıkarıldığını anlattılar. Burası çok güzelmiş. Buranın eskiden deniz olduğunu öğrendim." diye konuştu.

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Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman fosil Kırşehir Kurutlu kazıları

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