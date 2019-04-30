HABER

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin KKTC Lefkoşe Kampüsünde mezuniyet coşkusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 19:28 | Son Güncelleme

Her yaştan insana uzaktan üniversite okuma imkanı sağlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2018-2019 yılı mezuniyet töreni Başkent Lefkoşa Kampüsünde coşku ile gerçekleştirildi.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lefkoşa Kampüsündeki törene KKTC Milli Eğitim Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Her yaştan insana uzaktan üniversite okuma imkanı sağlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2018-2019 yılı mezuniyet töreni Başkent Lefkoşa Kampüsünde coşku ile gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lefkoşa Kampüsündeki törene KKTC Milli Eğitim Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile öğrenci aileleri katıldı. Mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı’nın açılış konuşması ile devam etti.

Çomaklı yaptığı açılış konuşmasında, “Anadolu Üniversitesi olarak tüm dünyada yaklaşık 40 yakın ülkede Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Kurumu olarak hizmet vermekteyiz. Bu konuda Kıbrıs bizim için önemli bir yer tutuyor. İlk yurtdışı hareketlenme çalışmalarımıza Kıbrıs’tan başladık. Bu noktada da Lefkoşa bizim için çok önemli bir yer. Özelikle tarihsel ve kültürel bağ açısından bizim önemsediğimiz yerlerden bir tanesidir. Biz tek milletiz. O nedenle bu eğitim hamlesinin yurtdışına açılımında dijital dönüşümde özellikler Lefkoşa’dan başlayalım dedik.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesinin KKTC Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören bir çok öğrenci olduğunu söyleyen Çomaklı, “Aileleri ile birlikte gelmişler mezun olacaklar. Başarı belgeleri de var. Onları da vereceğiz takdim edeceğiz. Bizim için önemli olan burada dijital dünya geçiş sürecinde insanların özellikle bu dijital dünyaya entegre olmasını eğitim kurumu olarak sağlamayı hedeflemek ve bunla ilgili çalışmalar yapmaktır. Anadolu Üniversitesi olarak özellikle Açıköğretim Fakültesi sistemi bünyesinde bu dijitalleşme yönelik gücümüz, stüdyolarımız, materyallerimiz var. Bununla ilgili insan kaynağımız gerekli teknik ekip her şeyimiz mevcut. Öğrencilerimize bundan sonra çok daha iyi hizmet sunacağımızdan şüpheleri olmasın.” dedi.

Anadolu Üniversitesinin uluslararası alanda akredite olmuş bir üniversite olduğunun altını çizen Çomaklı, “Bizim buradaki asıl püf noktamız bizimle ilgili olan dönüşüm. Bizim örgün eğitim olmamamız uzaktan eğitime dijital dünyadan eğitim veriyor olmamız. O nedenle çalışanlar bir kampüsten ziyade mobil olarak tabletle iş yerinden eğitim almak isteyenler veya yoğunluktan eğitim fırsatı bulamayıp da ikinci üniversite okumak isteyenlere de Anadolu Üniversitesi olarak kapımız açık. bekliyoruz herkesi.” diye konuştu.

KKTC Anadolu Üniversitesi Kampüsün en yaşlı öğrencisi 74 yaşındaki Prof. Dr. Nazmi Özer de Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucularından olduğunu tarıma olan ilgisi nedeniyle Açıköğretim Fakültesinde eğitim gördüğünü söyledi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklamasıBakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması
YSK, AK Parti'nin İstanbul itirazını Pazartesi günü görüşecekYSK, AK Parti'nin İstanbul itirazını Pazartesi günü görüşecek

En Çok Okunan Haberler

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Diğer Haberler
CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısına yönelik önergesine ret

CHP'nin önergesine ret!

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: YSK tuzak kurmuş

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: YSK tuzak kurmuş

İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

İYİ Parti'de toplu istifa!

Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.