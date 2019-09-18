Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’ne ödül

Engelli bireylere yönelik yürüttüğü hizmetlerle adından söz ettiren Anadolu Üniversitesi, bu alanda yeni bir başarıya imza attı. Açıköğretim Sistemi, engelli öğrencilere yönelik bilişim hizmetlerinden dolayı ödüle layık görülen kurumlar arasında yer aldı.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunun organizasyonunu üstlendiği Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi, 11-13 Eylül tarihlerinde Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongrenin açılış töreninde Engelsiz Bilişim Ödülleri de sahiplerini buldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Türkiye’de engelli bireylere yönelik yürüttüğü bilişim hizmetlerinden dolayı, Engelsiz Bilişim Ödülleri 2019 kapsamında eğitim alanında ödüle lâyık görüldü. Anadolu Üniversitesi adına ödülü, Açıköğretim Sistemi’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ile Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney aldı.

Anadolu Üniversitesi özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetleriyle dikkat çekiyor

’Engelsiz Bilişim Ödülü’ne layık görülen Anadolu Üniversitesinin bu başarısının ardında ise Açıköğretim Sistemi aracılığıyla sunduğu eğitim faaliyetleri yatıyor. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi sayesinde bugün dünyada 4 kıtadaki 28 farklı ülkede bulunan 48 sınav merkezi aracılığıyla milyonlarca öğrenciye yükseköğretim imkanı sunan mega bir üniversite olma özelliği taşıyor. Kurulduğu günden bugüne geçen 37 yıllık sürede 117 bin özel gereksinimli öğrenciyi mezun eden Açıköğretim Sistemi, http://engelsizaof.anadolu.edu.tr web sitesi üzerinden ise yazılı, görsel ve canlı destek imkânı sunuyor.