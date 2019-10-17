Anadolu Üniversitesi akademik yıl açılış töreni

ESKİŞEHİR (AA) - Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, "Üniversitenin, fiziki kapasitenin çok ötesinde ülkelerin beyinleri olduğunu unutmamak gerekir. Ülke için yapılacak en önemli şey, aklı hür, vicdanlı, vatan derdi olan, donanımlı ve sorgulayan gençler yetiştirmektir." dedi.

Anadolu Üniversitesinin (AÜ), Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 akademik yıl açılış töreninde ilk ders, Arıncı tarafından "Yüksek Eğitimde Güncel Gelişmeler ve Türkiye" konusunda verildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Ordusuna başarılar dileyen Arıncı, AÜ'nün ikinci üniversite programı kapsamında sosyoloji bölümünü bitirdiğini, kendisinin de bu üniversitenin bir ferdi olduğunu söyledi.

Arıncı, Türkiye'nin eğitim alanında her zaman hassasiyet gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son yıllarda pek çok alanda görülen gelişmeler gibi üniversite eğitimi alanında da çok ciddi gelişmelere şahidiz. Dünyada olduğu gibi 2000'li yıllarda ülkemizde de yükseköğretimin dönüşüm süreci hızla başlamış ve yükseköğretim alanı sürekli genişlemiş, öğrenci yapısı çeşitlenmiş, vakıf üniversitelerinin sayısı artmıştır. Türk yükseköğretim sistemi 8 milyona dayanan öğrenci sayısı ve 207 yükseköğretim kurumuyla sayısal büyüme açısından belli bir düzeye ulaşmıştır. Çeşitlenen, farklılaşan ve sayıları artan yükseköğretim kurumları için artık nitelik üzerine odaklanma vaktidir. Üniversitenin, fiziki kapasitenin çok ötesinde ülkelerin beyinleri olduğunu unutmamak gerekir. Ülke için yapılacak en önemli şey, aklı hür, vicdanlı, vatan derdi olan, donanımlı ve sorgulayan gençler yetiştirmektir."