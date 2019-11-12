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Anadolu Üniversitesi akademisyeninden gururlandıran başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 12:10 | Son Güncelleme

Mülkiyeliler Birliği’nin bu yıl üçüncüsünü organize ettiği, sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen “Prof.

Anadolu Üniversitesi akademisyeninden gururlandıran başarı

Mülkiyeliler Birliği’nin bu yıl üçüncüsünü organize ettiği, sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” düzenlenen törenle sahibini buldu. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Arş. Gör. Dr. Tahir Emre Gencer, “Göç Süreçlerindeki Çocukların Karşılanamayan Gereksinimleri, Haklara Erişimleri ve Beklentileri: Ankara ve Hatay’da Yaşayan Suriyeli Çocuklar Örneği” başlıklı teziyle doktora kategorisinde ödüle layık görüldü.
Arş. Gör. Dr. Tahir Emre Gencer: “Çok değerli bir ödül aldım”
Özellikle Suriyeli çocuklar üzerinde yaptığı çalışmadan ötürü ödül almanın kendisini gururlandırdığını dile getiren Arş. Gör. Dr. Tahir Emre Gencer, “Duayen bir hocamız adına düzenlenen ve Türkiye’de; göç, yoksulluk, sosyal refahı koruma gibi alanları kapsayan bir ödül töreninde, tezimin ödüle layık görülmesi tabi ki gurur veriyor. Kuşkusuz ödül dediğimiz şey, aslında tek başına alınılan bir şey değil. Görünür olmayan birçok birleşen vardır. Bu ödülü biz birlikte aldık. Çocuklar üzerinde çalışmak zaten çok büyük bir sorumluluk ve hassasiyet gerektiriyor. Bir de Suriyeli çocuklar üzerinden bir araştırma yapmak, oldukça derin hisler barındırıyor. Çalışmam esnasında, bilim insanı kimliğimi korumakta çok zorluk çektim. Ama üstesinden geleceğime kendimi inandırdım. Nitekim inandığım gibi de oldu. Çok değerli bir ödül aldım. Bu yüzden de çok sevinçliyim” diye aktardı.
“Araştırmaya başlamadan önceki ile araştırma sonrasındaki ben aynı değil”
Göç süreçlerindeki çocukların gereksinimleri üzerine ortaya koyduğu çalışmanın hayatında çok şeyi değiştirdiğini anlatan Gencer, “Yaptığım araştırma sonucunda; savaş, göç, yas ve kayıp gibi ağır hikâyelerle ilgili birçok veri ortaya çıktı. Yetişkin insanlar için bile çok ağır olan bu durum, bir çocuk için çok daha yıkıcı etkilere sahip olabilir. Bu yüzden; çok iyileştirici, dikkatli ve hassas davrandım. Yaraları açmadan hareket etmek, durumu iyi yönetmek gerekiyordu. Bilişsel düzeylerini de dikkate alarak belli değerlendirmeler yaptım. Çok yol kat ettiğimi söylemek istiyorum. Aslında dünya çocuklarına ne kadar borcumuzun olduğunu hatırladım. Zaten araştırmaya başlamadan önceki ile araştırma sonrasındaki Tahir Emre Gencer aynı değil. Hayatımda çok şey değişti” dedi.

Anadolu Üniversitesi akademisyeninden gururlandıran başarı

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