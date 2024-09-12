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Anadolu Üniversitesi AÖF e-Kampüs sistemi nedir, nasıl kullanılır? AÖF e-Kampüs giriş

Ferhan Petek Ferhan Petek
10.09.2024 00:18
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Alışılmış olan, geleneksel olarak kabul edilen eğitim şeklinden çok farklı olarak, bir kampüse gitme zorunluluğu bulunmadan derslerin uzaktan ya da online olarak yapılabildiği eğitim sistemi olan açık öğretim sistemi, özellikle pandemi döneminde tamamen tercih edilen bir eğitim şeklidir.

Anadolu Üniversitesi AÖF e-Kampüs sistemi nedir, nasıl kullanılır? AÖF e-Kampüs giriş

Uzaktan öğretim ve açık öğretim sistemleri sıkça karıştırılsa da aslında aralarında önemli farklar vardır. Bu farkların başında, uzaktan öğretim sisteminde derslerin canlı olarak işlenmesi gelir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından geliştirilen sistem, öğrencilerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış farklı bir eğitim modelidir.

Anadolu Üniversitesi AÖF e-Kampüs sistemi nedir?

E-Kampüs ya da tam adı ile Anadolum e-Kampüs sistemi, iletişim teknolojileri ve öğrenme üzerine odaklanan bir proje olarak sunulmuştur.

Çeşitli bileşenlerden oluşan AÖF e-Kampüs giriş i Anadolu Üniversitesi’ne ait sistemler üzerinden yapılmaktadır. Anadolu e-Kampüs kapsamında sunulan imkanlar ile bütünsel bir düzen oluşması sağlanmıştır.

E-Kampüs'e nasıl giriş yapılır?

Anadolum e-Kampüs sistemine sadece Anadolu Üniversitesi uygulaması ve site üzerinden değil e-Devlet portalı üzerinden de ulaşılabilmektedir. Öğrenciler alacağı şifre ile "ekampus.anadolu.edu.tr" adresine giriş yaparak sistemi kullanabilir. Bunun için şu seçenekler kullanılabilir:

Şifre ve kullanıcı adı ile https://ekampus.anadolu.edu.tr adresine giriş yapılır.
E-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılarak, açılan ana sayfadaki arama kısmına e-Kampüs yazarak listeden ilgili uygulama seçilir ve ilerlenir.
Ayrıca sistem içinde çeşitli işlemler ya da ödemeler yapabilmek için sistem içinde e-Kampüs aktivasyonu işlemi de tamamlanmalıdır. Bu işlem de yine sisteme giriş yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilir.

Anadolu Üniversitesi AÖF e-Kampüs sistemi nasıl kullanılır?

Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sisteminden yararlanabilmek için öncelikli olarak şifre edinmek gerekir. Bunun için öğrenci ise öğrenci işlerinden, çalışan ise personel dairesinden başvuru yaparak şifre almak gerekir. Eğer AÖF öğrencisi ise şifre AÖF bürolarından da temin edilebilir.

E-Kampüs sistemi aracılığı ile e-Kampüs kart da çıkartılarak çeşitli ödemeler QR kod ya da çeşitli banka sistemleri üzerinden yapılabilir. Kart ile hem öğrenciler hem de çalışanlar kampüs içinde çeşitli ödemeler yapabilir.

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Anadolu Üniversitesi
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