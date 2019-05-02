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Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirilen Bahar Şenlikleri yürüyüşü gerçekleştirildi.Yürüyüşe, Anadolu Üniversitesinin tüm fakültelerinden öğrencilerin yanı sıra Rektör Prof.

Anadolu Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirilen Bahar Şenlikleri yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yürüyüşe, Anadolu Üniversitesinin tüm fakültelerinden öğrencilerin yanı sıra Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da katıldı. Valilik Meydanında Atatürk anıtına Rektör Çomaklı tarafından çelenk koyulmasıyla başlayan yürüyüşte öğrenciler giydikleri farklı kıyafet ve yaptıkları birbirinden ilginç makyajlarla vatandaşların ilgisini çekti. Renkli görüntülere sahne olan Bahar Yürüyüşünde şarkılar söylenerek danslar edildi.

“Diğer üniversitelerimize aynı birlikteliği diliyoruz”
Bahar Şenliklerini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Çomaklı, “Bahar gelince insanların kimyasında bir değişme oluyor güneş açıp kıştan çıkınca. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak öğrencilerimiz ile beraber hem baharın gelişini kutluyoruz hem de mezuniyeti yaklaşan öğrencilerimiz var. Onlarla biraz heyecanlarını paylaşmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Her fakülteden, her birimden katılan öğrencilerimiz var. Çiçekçilerimiz var, sporcularımız var. Böyle değişik kostümlerle çiçeklerimizi dağıtacağız, yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Hem Eskişehir halkına hem de Türkiye Cumhuriyetindeki diğer üniversitelerimize aynı birlikteliği diliyoruz. Bunun dışında da aslı rolü oynayan arkadaşlarımız. Yaşlımız da var ama Anadolu Üniversitesi her daim geç. Herkes hünerlerini sergiliyor burada. Fakülteler, enstitüler, müdürlükler olarak. İnşallah daha iyilerini yapacağız. Mezuniyet törenimizin de hazırlıklarını yapıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa. Buradan da onun müjdesini verelim. Sürekli soruyorlardı mezuniyet töreni olacak mı? diye. İnşallah bir aksilik çıkmazsa mezuniyetimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı’nın konuşmasının ardından toplu halde yürüyüşe geçen öğrenciler, Valilik Meydanından başlayarak Hamamyolu caddesi üzerinden Adalar mevkisine geçti. Öğrenciler ve Rektör Çomaklı, yürüyüşü izleyen vatandaşlara da çiçek verdi.

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi

Anadolu Üniversitesi baharın gelişini müjdeledi
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