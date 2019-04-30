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Anadolu Üniversitesi Denizkurdu Tatbikatı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.Anadolu Üniversitesi 60 yıllık geçmişi, 2 milyona yakın öğrencisiyle ülkemizin köklü bir eğitim kurumu olarak çalışmaya devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Denizkurdu Tatbikatı’nda

Anadolu Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Anadolu Üniversitesi 60 yıllık geçmişi, 2 milyona yakın öğrencisiyle ülkemizin köklü bir eğitim kurumu olarak çalışmaya devam ediyor. Sahip olduğu nitelikli personel ve güçlü altyapısıyla ülkenin kurumlarının yanında olan Anadolu Üniversitesi, iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Anadolu Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında iş birliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı makamında ziyaret etti. Türkiye’nin önemli kurumlarıyla iş birlikleri yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr Çomaklı, "Bu protokolle birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla ortak yürüteceğimiz faaliyetler için ilk adımı atıyoruz. Kara ve havada üstün olma yanında denizde de söz sahibi olmanız çok önemli. Bu cennet vatanın üç tarafı denizlerle çevrili. Ayrıca jeopolitik olarak son derece önemli bir coğrafyadayız. Ülkemizin göz bebeği kurumlardan Deniz Kuvvetlerimizin yerli ve milli imkanları seferber ederek yaptığı çalışmaları dikkatle takip ediyoruz. Bu süreç içinde gerçekleştireceğimiz ortak faaliyetler ile bu çalışmaların bir parçası olmak bizleri sevindiriyor. Devletimizin farklı kurumlarıyla iş birliklerimiz devam edecek. Ülkemiz ve milletimiz için canla başla çalışacağız" dedi.
Görüşmeler sonrası düzenlenen törenle protokol imzalandı. İki kurum arasında iletişim, eğitim ve tanıtım faaliyetleri konusunda iş birliği faaliyetlerini kapsayan protokol kapsamında; Anadolu Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesine destek verecek, personelin iletişim alanında eğitilmesine katkı sağlayacak, yapılması planlanan tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri için personel ve altyapı desteği verecek.

Tatbikatta bu yıl bir ilk yaşanacak
İmzalan protokol sonrası çalışmalar hız kesmeden başladı. Anadolu Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı en büyük tatbikatı olan Denizkurdu-2019 tatbikatına destek verecek. Bu bakımdan tatbikat bir ilke sahne olacak. Bu yıl ilk defa sivil bir kurum tatbikata katılacak. Anadolu Üniversitesi sahip olduğu bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve iletişim altyapısıyla tatbikata dahil olacak, hem savaş oyunlarına katılacak, hem de tatbikatın medya iletişiminin yürütülmesinde önemli rol oynayacak.
Öte yandan, Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı’ndan ilgili personele eğitim desteği verilmeye başladı. 25-26 Nisan tarihlerinde Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde; iletişimci liderlik, haber yazma teknikleri, basın ve halka İlişkiler, kriz yönetimi, topluluk önünde konuşma, video yapım tekniği, televizyon haberciliği ve sosyal medya yönetimi konuları anlatıldı.

Anadolu Üniversitesi Denizkurdu Tatbikatı’nda

Anadolu Üniversitesi Denizkurdu Tatbikatı’nda

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