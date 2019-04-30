Anadolu Üniversitesi Denizkurdu Tatbikatı’nda

Anadolu Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi 60 yıllık geçmişi, 2 milyona yakın öğrencisiyle ülkemizin köklü bir eğitim kurumu olarak çalışmaya devam ediyor. Sahip olduğu nitelikli personel ve güçlü altyapısıyla ülkenin kurumlarının yanında olan Anadolu Üniversitesi, iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Anadolu Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında iş birliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı makamında ziyaret etti. Türkiye’nin önemli kurumlarıyla iş birlikleri yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr Çomaklı, "Bu protokolle birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla ortak yürüteceğimiz faaliyetler için ilk adımı atıyoruz. Kara ve havada üstün olma yanında denizde de söz sahibi olmanız çok önemli. Bu cennet vatanın üç tarafı denizlerle çevrili. Ayrıca jeopolitik olarak son derece önemli bir coğrafyadayız. Ülkemizin göz bebeği kurumlardan Deniz Kuvvetlerimizin yerli ve milli imkanları seferber ederek yaptığı çalışmaları dikkatle takip ediyoruz. Bu süreç içinde gerçekleştireceğimiz ortak faaliyetler ile bu çalışmaların bir parçası olmak bizleri sevindiriyor. Devletimizin farklı kurumlarıyla iş birliklerimiz devam edecek. Ülkemiz ve milletimiz için canla başla çalışacağız" dedi.

Görüşmeler sonrası düzenlenen törenle protokol imzalandı. İki kurum arasında iletişim, eğitim ve tanıtım faaliyetleri konusunda iş birliği faaliyetlerini kapsayan protokol kapsamında; Anadolu Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesine destek verecek, personelin iletişim alanında eğitilmesine katkı sağlayacak, yapılması planlanan tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri için personel ve altyapı desteği verecek.