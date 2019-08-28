Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarının TÜBİTAK başarısı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü tarafından gerçekleştirilen “Eskişehir’de Yapılan İkrar ve Görgü Törenlerinin Dramatik Özelliklerinin İncelenmesi” adlı TÜBİTAK projesinin sonuç paylaşım toplantısı Güzel Sanatlar Enstitüsü Kırmızı Salon’da yapıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 3001 Başlangıç Ar-Ge Projesi olarak desteklenen ve çalışmaları neticelenen projenin yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Gökdağ gerçekleştirirken, danışmanlığını araştırmacı yazar İlyas Küçükcan ve bursiyerliğini ise Arş. Gör. Esen Poyraz üstlendi.

Proje Türk tiyatrosunun Alevi-Bektaşi kültüründen faydalanarak zenginleşmesi, bu kültürün ibadetinin özünü oluşturan Cemlerin tiyatral açıdan nasıl beslenebileceğinin araştırılması, bu araştırmayı gerçekleştirebilmek için Cem ibadetinin dramatik özelliklerinin neler olduğunun detaylı ve somut bir biçimde saptanması açısından önem taşıyor. Anadolu insanının yüzyıllardır koruduğu ve yaşattığı bu mirastan Türk tiyatrosunun faydalanması için yeni bir kapı aralanmasının hedeflendiği proje, Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar kapsamında da bir ilk olarak dikkat çekiyor.

Katılımın yoğun olduğu toplantıda; Alevi Dedesi Mehmet Demirtaş, Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Prof. Dr. Haluk Erdem, Doç. Dr. Selçuk Göldere, Arş. Gör. Esen Poyraz ve araştırmacı Suphi Öztaş da davetli konuşmacı olarak araştırmaya ilişkin bilgilerini ve gözlemlerini dinleyiciler ile paylaştı.

"Tiyatro alanında TÜBİTAK’tan ilk kabul alan proje bizim"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ebru Gökdağ, projenin TÜBİTAK’tan kabul almasıyla birlikte proje birimi olarak tarihi bir an yaşadıklarını dile getirdi. Araştırmanın hazırlığının yaklaşık 1 yıl önce başladığını belirten Gökdağ, “Çok heyecanlıyız ve açıkçası projeyi hazırladığımız zaman TÜBİTAK tarafından kabul edileceğini düşünmemiştik. Çünkü TÜBİTAK, teknoloji ve inovasyon projelerini kabul ediyor. Projenin kabulü ise hepimizde bir mutluluk yaptı. Çünkü projemiz, Türkiye’de tiyatro alanında TÜBİTAK’tan kabul gören ilk proje olma özelliği taşıyor” dedi.

Gerçekleştirilen projenin başarısının ekip çalışmasına bağlı olduğunu söyleyen Gökdağ, “Araştırmamızda bize her türlü olanağı sağlayan Anadolu Üniversitesine ve proje biriminde bizden hiçbir desteğini esirgemeyen hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Proje danışmanımız araştırmacı yazar İlyas Küçükcan olmadan bu projeyi tamamlamamız gerçekten mümkün değildi. Bütün kapıları bize açtı. Çok yabancı olduğumuz kültürün içindeki insanlarla tanışmamıza vesile oldu” diye konuştu.

İlyas Küçükcan: "Bir ilk ile karşı karşıyayız"

Araştırmanın konusu bakımından Türkiye’de ilk defa gerçekleştirildiğini dile getiren Proje Danışmanı İlyas Küçükcan ise, “Böyle bir konumda bu ekiple çalışmaktan ve bana güven duymalarından son derece mutlu oldum. Bir ilk ile karşı karşıyayız. Biliyorum ki Alevi-Bektaşi kültürü bugüne kadar müzikle, edebiyatla, tiyatroyla, görsel sanatlarla ve başka dallarla iç içe oldu ama böylesine akademik ve kurumsal düzeyde bu konu ilk defa ele alındı. Aslında çalışmamızın toplumsal yararının dışında başka bir yönü düşünülemez. Ancak ulaşılan sonuçlar ve elde edilen bulgularda da geleceğe dönük bir açılımınbaşlangıcı olacağını düşünüyorum” diyerek projeye ilişkin görüşlerini aktardı.



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