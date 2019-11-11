HABER

Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:39 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı olan Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılmaya hazırlanıyor.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor

Anadolu Üniversitesi, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı olan Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılmaya hazırlanıyor.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği kapasite kullanımı politikası sonucu çok sayıda proje gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan protokol sonrası eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Deniz Kurdu 2019 tatbikatına geniş bir ekip ile katılım sağlanmıştı. Deniz Kurdu 2019 tatbikatında bir ilk olarak Anadolu Üniversitesi gemi katılımı şeklinde yer almıştı.

Bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilecek
Anadolu Üniversitesi bu kez de Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor. Anadolu Üniversitesi’nden TV Yapım Merkezi ve SODİGEM’in katılacağı 22. Doğu Akdeniz Tatbikatı, 9 -20 Kasım tarihleri arasında Rodos ile Kıbrıs Adası arasında kalan bölgede yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan tatbikat; Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından görevlendirilen 170 kişilik bir ekiple sevk ve idare edilecek. Tatbikata; NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 2 emrinde; Kanada, İspanya, Yunanistan ve Türk Deniz Kuvvetlerinden savaş gemileri, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu - 2 emrinde; İtalya, İspanya ve Türkiye’den savaş gemileri, Milli kontrolde; Bulgaristan, Romanya ve Pakistan’dan fırkateynler, İtalya’dan denizaltı ile ABD ve Pakistan’dan Deniz Karakol uçakları, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Meksika, Gürcistan, Katar, Romanya’dan toplam 32 gözlemci ile Ürdün ve Pakistan’dan Deniz Özel Kuvvet timleri katılacak.

16 devletten 48 gemi görev yapacak
Tatbikatta 16 devletten toplam 48 gemi ve 4700’e yakın personel görev yapacak. Türk Deniz Kuvvetlerinden değişik tipte 31 savaş gemisi, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, SAT, SAS timleri, Deniz Piyade Taburu katılacak. Ayrıca tatbikat Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurları ile desteklenecek. Bunun yanı sıra tatbikata; İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD, Türk Kızılay’ı da katılım sağlayacak.

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı olacak
Yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın amacı şu şekilde açıklandı:
"Tatbikatın amacı, dost ve müttefik ülkeler arasında işbirliği ile karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO emrinde görev yapması planlanan ’Yüksek Hazırlık Seviyeli Türk Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR)’ konsept ve kabiliyetlerini denemektir. Tatbikat kapsamında; insansız hedeflere fiili atışlar, temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler, insani yardım ve doğal afetlerle mücadele harekatı, denizde denetim harekatı ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından verilecek ara durumlarla serbest oyun eğitimi icra edilecektir. Tatbikatta ayrıca, medya ve sosyal medya benzetimi yapılarak katılımcıların gerçek harekat ortamına ünsiyetleri artırılacaktır. TSK tarafından Barış Pınarı ve teröristle mücadele harekatları ile Mavi Vatan’daki faaliyetler yüksek tempoda ve başarı ile icra edilirken, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı bir davet tatbikatı icra edilecektir."

Rektör Çomaklı inceleme gezisi yapacak
Tatbikat Basın Brifinginin 10 Kasım 2019 günü saat 10.00’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve üniversite yetkilileri, 13 Kasım 2019 tarihinde, tatbikat merkezi olan Gölcük Donanma Komutanlığına inceleme gezisi yapacak.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
SAT komandolarından nefes kesen operasyonSAT komandolarından nefes kesen operasyon
Adıyaman'da sahte içkiye 2 gözaltıAdıyaman'da sahte içkiye 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Mümtaz Soysal kimdir?

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi

Ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu

Herkes onu konuşuyor! Fenomen oldu

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Kaçak öğrenci servislerine dikkat... Oda başkanından 'L' uyarısı

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.