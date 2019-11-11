Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor

Anadolu Üniversitesi, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı olan Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılmaya hazırlanıyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği kapasite kullanımı politikası sonucu çok sayıda proje gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan protokol sonrası eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Deniz Kurdu 2019 tatbikatına geniş bir ekip ile katılım sağlanmıştı. Deniz Kurdu 2019 tatbikatında bir ilk olarak Anadolu Üniversitesi gemi katılımı şeklinde yer almıştı.

Bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilecek

Anadolu Üniversitesi bu kez de Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor. Anadolu Üniversitesi’nden TV Yapım Merkezi ve SODİGEM’in katılacağı 22. Doğu Akdeniz Tatbikatı, 9 -20 Kasım tarihleri arasında Rodos ile Kıbrıs Adası arasında kalan bölgede yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan tatbikat; Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından görevlendirilen 170 kişilik bir ekiple sevk ve idare edilecek. Tatbikata; NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 2 emrinde; Kanada, İspanya, Yunanistan ve Türk Deniz Kuvvetlerinden savaş gemileri, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu - 2 emrinde; İtalya, İspanya ve Türkiye’den savaş gemileri, Milli kontrolde; Bulgaristan, Romanya ve Pakistan’dan fırkateynler, İtalya’dan denizaltı ile ABD ve Pakistan’dan Deniz Karakol uçakları, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Meksika, Gürcistan, Katar, Romanya’dan toplam 32 gözlemci ile Ürdün ve Pakistan’dan Deniz Özel Kuvvet timleri katılacak.