Anadolu Üniversitesi dünyanın en iyileri arasına girdi

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ), dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) açıkladığı "Dünya Üniversiteleri 2019 Sıralaması"na giren 23 Türk üniversitesi arasında 8. olduğu bildirildi.

AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 50 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen üniversitelerini derecelendiren, yükseköğretim alanında yürüttüğü değerlendirme ve performans ölçme çalışmalarıyla prestijli dünya üniversitelerinin stratejik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olan kuruluşu THE, "Dünya Üniversiteleri 2019 Sıralaması"nı duyurdu.

Küresel çapta her yıl bin 250'den fazla araştırma üniversitesini değerlendiren kuruluş, alanında tek olma özelliğine sahip. Üniversitelerin, öğretim kalitesi, araştırma çalışmaları, alınan atıflar, endüstri gelirleri ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği THE sıralamasında bu yıl 23 Türk üniversitesi yer aldı.

Sıralamaya giren Türk üniversiteleri arasında, yürüttüğü araştırma faaliyetleri, üniversite-sanayi iş birliği, topluma hizmet ve alanında ilk olan Açıköğretim sistemiyle dikkati çeken AÜ, THE sıralamasında sergilediği başarıyla öne çıktı. Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında 8. olan AÜ, dünya sıralamasında da 800-1000 bandında yer aldı.

