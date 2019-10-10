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Anadolu Üniversitesi ikinci üniversiteye yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite kayıtları devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi ikinci üniversiteye yoğun ilgi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite kayıtları devam ediyor. Yoğun ilgi gören ve sınavsız ikinci diploma imkanı sunan ikinci üniversite programlarının 2019-2020 öğretim yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri, 18 Ekim Cuma günü sona erecek.
Anadolu Üniversitesi tarafından 2002 yılında hayata geçirilen sınavsız ikinci üniversite programları, 2019-2020 öğretim yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İkinci üniversiteye herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezî açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvurabilecek. Okudukları veya mezun oldukları alanlar dışında lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına; ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına başvurabilecek.
İnternetten başvurusunu yapan adayların yönlendirilen sayfadan "Döküm al" butonunu kullanarak açıköğretim bürosuna teslim etmesi gereken belgelerin çıktısını alması gerekiyor. Daha sonra ödeme sayfasına yönlendirilen adaylar, çevrimiçi ödeme sayfasından ödeme yapabiliyor. Ödeme yapan adayların internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak 18 Ekim’e kadar illerde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürolarına başvurarak kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.
İkinci üniversite kapsamında Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek ön lisans programları ve lisans programları ise şu şekilde:
"Açıköğretim Fakültesi ön lisans programları; Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat (Arapça), İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Tarım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Web Tasarımı ve Kodlama, Yaşlı Bakımı ve Yerel Yönetimler."
Açıköğretim Fakültesi lisans programları; "Felsefe, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri."
İşletme Fakültesi lisans programları; "Havacılık Yönetimi, İşletme (İngilizce), İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi."
İktisat Fakültesi lisans programları ise "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ve Uluslararası İlişkiler."

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