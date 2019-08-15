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Anadolu Üniversitesi kayıtlarında "e-Devlet" dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Üniversitenin örgün eğitim hizmeti veren fakülte ve yüksekokullarına YKS ile yerleştirilen öğrencilere e-Devlet Kapısı üzerinden kayıt yapma imkanı sağlandı - Yarın başlayacak E-Kayıt işlemleri 21 Ağustos'ta sona erecek

ESKİŞEHİR (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Anadolu Üniversitesine (AÜ) bağlı örgün eğitim hizmeti veren fakülte ve yüksekokullara yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 16-21 Ağustos tarihlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, elektronik kayıt (E-Kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler "https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden sırasıyla "e-hizmetler/Eğitim/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında bulunan "Üniversite E-Kayıt" seçeneği aracılığıyla işlemini gerçekleştirebilecek.

E-Kayıt yapan öğrencilerin üniversiteye başvurarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek kalmayacak. Öğrenciler, E-Kayıt işleminin ardından akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırarak eğitim öğretime başlayabilecek.

Elektronik kayda, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar ile AÜ tarafından elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (çift diploma ve uzaktan öğretim yapılan programlar) dahil edilmeyecek.

Sağlık raporu talep edilen örgün programlara E-Kayıt yaptıran öğrenciler, ders kaydına geldiklerinde sağlık raporlarını ilgili birime teslim edecek. Bu noktada sağlık raporları talep edilen koşulları sağlamayan öğrenciler ÖSYM'ye müracaat etmek durumunda kalacak.

- E-Kayıt yaptıramayanların durumu

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler ise Anadolu Üniversitesine gelerek kayıt yaptırabilecek.

E-Kayıt yaptıramayan öğrencilerin kesin kayıtları 19-23 Ağustos'ta Yunus Emre Kampüsü'nde ilgili fakülte veya yüksekokullardaki kayıt bürolarında mesai saatleri içinde alınacak.

Kesin kayıtlar ile ilgili detaylı bilgilere üniversitenin web sayfasındaki duyurular bölümünde yer alan "2019-2020 Öğretim Yılı Yeni Kayıt Duyurusu" başlığından ulaşılabiliyor.

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