ESKİŞEHİR (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Anadolu Üniversitesine (AÜ) bağlı örgün eğitim hizmeti veren fakülte ve yüksekokullara yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 16-21 Ağustos tarihlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, elektronik kayıt (E-Kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler "https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden sırasıyla "e-hizmetler/Eğitim/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında bulunan "Üniversite E-Kayıt" seçeneği aracılığıyla işlemini gerçekleştirebilecek.

E-Kayıt yapan öğrencilerin üniversiteye başvurarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek kalmayacak. Öğrenciler, E-Kayıt işleminin ardından akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırarak eğitim öğretime başlayabilecek.

Elektronik kayda, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar ile AÜ tarafından elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (çift diploma ve uzaktan öğretim yapılan programlar) dahil edilmeyecek.