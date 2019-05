Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nde mezuniyet coşkusu

Mezuniyet töreninde konuşan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, eğitimi, insan hayatında değişim yaratacak en önemli fırsat olarak nitelendirerek, "Anadolu Üniversitesi, bu fırsatı Türkiye sınırlarının ötesine taşımaktadır. Dünya haritasına baktığınızda neredeyse her yerde Anadolu Üniversitesini görüyorsunuz." dedi.

- "Herkesin üniversitesi olmak için yola çıktık"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da 27 ülkeye eğitim hizmeti götürerek, 1 milyon 200 bin aktif öğrenci sayısına ulaşıp dünyanın büyük üniversitelerinden biri olduklarını belirtti.

Çomaklı, mezun öğrenciler adına konuşmayı yapan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü dönem birincisi bedensel engelli Zekiye Gece'nin, kendileri için azmin bir göstergesi ve daha çok çalışmaları için motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Herkesin üniversitesi olmak için yola çıktıklarını belirten Çomaklı, "19 yaşından 90 yaşına kadar, toplumun her kesiminden öğrencimiz var. Türkiye'nin her yerindeyiz ve sınırlarımızın ötesine geçtik. Türk vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın olduğu her yere ulaşmaya ve eğitim fırsatını onlara götürmek için çalışıyoruz. 27 ülkeye eğitim hizmeti götüren, 1 milyon 200 bin aktif öğrencisi olan dünyanın büyük üniversitelerinden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çomaklı, değişen dünyaya ayak uydurabilen ve kendine saygın bir yer bulabilen AÜ'nün başarısını, dijital eğitimde lider olmasına bağladı.