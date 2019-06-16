Anadolu Üniversitesi öğrencisinden anlamlı başarı

Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması’nda 3’üncü olan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Harun Yaşar, ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden aldı.

Anadolu Üniversitesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemek için iş birliği protokolü imzalanırken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Harun Yaşar da uyuşturucu ile ilgili Kısa Film Yarışması’nda 3’üncü oldu. Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü son sınıf öğrencisi olan Harun Yaşar, yönetmenliğini yaptığı “Altyazı” isimli filmle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atarak üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan’ın da jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmaya ülke genelinde 121 üniversiteden 344 öğrencinin filmi katıldı. Türkiye’de uyuşturucu kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada akademisyenlerden oluşan komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “Altyazı” filmi ödüle layık görülen eserler arasında yer aldı. “Altyazı” adlı kısa filmle üçüncü olan Harun Yaşar, ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan aldı. Törende Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan teşekkür plaketi aldı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

Amaçlarının madde kullanımı sorununa dikkat çekmek ve farkındalık aşılamak olduğunu belirten Harun Yaşar, “Yarışmadan internet aracılığı ile haberdar olduk. Konunun ilgi çekiciliği ve önemi nedeniyle bir proje geliştirmeye karar verdik. Bu doğrultuda madde bağımlılığı sorunu ile ilgili araştırmalar yaptık. Madde bağımlısı kişiler ve bu konuda bilgi sahibi profesyonellerle yapılmış röportajları izledik. Bunun üzerine senaryo ve çekim çalışmalarına başladık ve ortaya ‘Altyazı’ filmi çıkmış oldu” dedi.



