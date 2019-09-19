Anadolu Üniversitesi tiyatronun ustalarını Eskişehir’e getiriyor

Anadolu Üniversitesi tarafından araştırma ve eğitime yönelik alt yapı projesi kapsamında Uluslararası Tiyatro Festivali düzenlenecek.

Yaptığı çalışmalar ve düzenlediği organizasyonlarla sanatın birçok dalına destek veren Anadolu Üniversitesi, Uluslararası Tiyatro Festivali düzenleme kararı aldı. Anadolu Üniversitesi bünyesine 18 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan festivalde Eskişehirliler birbirinden usta sanatçıları sahnede izleme fırsatı sunacak. Bunun yanında Devlet Tiyatrosu öğrencileri ile atölye çalışmaları gerçekleştirecek olan ulusal ve uluslararası usta isimler, çağdaş tiyatro eğitimleri ile tecrübelerini aktaracak. Tüm sanatseverlerin ücretsiz olarak izleme fırsatı bulacağı sanatçılardan bazıları ise Erdal Beşikçioğlu, Mert Fırat, Ozan Güven, Onur Saylak, Şener Şen, Şebnem Bozoklu, Tuba Ünsal, Zerrin Tekindor gibi isimlerden oluşuyor. Festival süresince 7’si yerli, 3’ü yabancı oyun olmak üzere 10 tiyatro eseri sahnelenecek.

"Bu bir Türkiye projesidir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, “Bugün burada olmamızın sebebi aslında bir Türkiye projesini açıklayacak olmamızdan ileri geliyor. Malumunuz olduğu üzere Anadolu Üniversitesi geçmiş kurumsal hafızası ve ekibiyle sanatsal etkinliklerde oldukça başarılı ve yoğun bir programa sahip. Ancak bu durumu güncellemek gerekiyordu. Bunun için de üniversitemizin bilimsel araştırma projeleri kapsamında Devlet Konservatuvarı ile birlikte bir çalışma yaptık. Kendileri bir proje kapsamında özellikle tiyatro alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olabilecek bir çalışmaya imza attı. Üniversitemizin isminden hareket edecek olursak, Anadolu Üniversitesi Türkiye’nin kalbini oluşturan üniversitelerden bir tanesidir, Anadolu’dur. Tiyatroyla ilgili öncülüğü yapmak için de harekete geçmiştir" ifadelerini kullandı.