HABER

Anadolu Üniversitesi turist rehberlerini eğitecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

TUREB ile imzalanan "Turist Rehberleri Uzmanlık Eğitimi" protokolü kapsamında düzenlenen meslekte uzmanlaşma amaçlı e-sertifika programları için kayıt işlemleri yarın sona erecek

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) arasında imzalanan "Turist Rehberleri Uzmanlık Eğitimi" protokolü kapsamında düzenlenen, meslekte uzmanlaşma amaçlı e-sertifika programları için kayıt işlemleri yarın sona erecek.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, turizmde çeşitliliğin artması dikkate alınarak turist rehberlerini ilgili konularda eğitmek ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen uzmanlaşma programları, AÜ ve TUREB iş birliğinde ilk kez gerçekleştirilecek.

Uzmanlık eğitimiyle ilgili e-sertifika programlarının başarıyla tamamlanması sonunda aldıkları uzmanlıkları, mevcut turist rehberlerinin sicillerine, öğrencilerin ise ruhsatname aldıktan sonra meslek sicillerine kaydedilecek.

İş birliği kapsamında yapılacak Kültürel Miras Uzmanlığı e-sertifika programında "Kültür Tarihi", "Türkiye'nin Kültürel Mirası I" ve "Türkiye'nin Kültürel Mirası II" dersleri, Sanat Tarihi Uzmanlığı e-sertifika programında ise "Hellen ve Roma Tarihi", "Bizans Tarihi ve Sanat Tarihi" dersleri yer alacak.

Turist Rehberleri Uzmanlık Eğitimleri kapsamındaki e-sertifika programlarına kayıt yaptırmak isteyen turist rehberleri ve üniversitelerin turist rehberliği bölümü öğrencileri "http://esertifika.anadolu.edu.tr" bağlantılı linki üzerinden 26 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Antalya’da Cumhuriyet konseriAntalya’da Cumhuriyet konseri
Karşıyaka’da Cumhuriyet şöleniKarşıyaka’da Cumhuriyet şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Turist Rehberleri Birliği

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Diyarbakır'da kaldırım çöktü, doktor ve hemşire içine düştü

Diyarbakır'da kaldırım çöktü, doktor ve hemşire içine düştü

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.