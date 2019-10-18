Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından hayata geçirilen bilimsel araştırma projesi kapsamında organize edilen "Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali" düzenlenen galayla başladı.

Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen proje çerçevesinde hepsi kapalı gişe oynayan 10 tiyatro oyunu, 10 atölye ve 10 söyleşinin gerçekleştirileceği festival için, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gala düzenlendi. Galaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, vali yardımcıları, senato üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Festivalin geleneksel hale geleceğini düşünüyorum”

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, bakanlık olarak kültür ve sanata önem verdiklerini belirtti. Yavuz, “Bu doğrultuda, ülke çapındaki sayısını 77’ye çıkardığımız sahnelerimizle geçtiğimiz tiyatro sezonunda 2 milyona yakın seyirciye ulaştık. Bakanlığımızın, üniversitelerle yaptığı işbirliği faaliyetleri de artarak sürüyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl ilk defa üniversitelerimizin Dramatik Yazarlık Bölümleri ile birlikte gerçekleştirdiği ‘Oyun Yazarlığı Atölyesi’ ile genç yazarlarımıza ulaştı. Düzenlediği birçok farklı organizasyonla kültür ve sanata destek veren Anadolu Üniversitesini ve Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı uluslararası bir tiyatro festivali düzenleme kararı almaları nedeniyle kutluyorum. Usta tiyatro oyuncularımızın performanslarının yanı sıra zengin içerikli atölye çalışmalarının ve söyleşilerin yer aldığı kapsamlı programı ile bu festivalin, bundan sonra geleneksel hale gelerek, önümüzdeki yıllarda da ülkemizin kültür-sanat hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.