Anadolu Üniversitesi yaz okulu ödemeleri için ek süre

Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için ‘Yaz okulu’ başvurusunda otomasyondan ders seçimini yapmış ancak ödeme işlemini tamamlayamamış öğrenciler 9-10 Temmuz tarihlerinde banka ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kapsamında açılan derslere kayıt yaptıran ancak ödeme işlemini tamamlayamayan öğrencilere ek süre tanındı. Bu kapsamda başvuru süresi içerisinde otomasyondan ders seçim işlemlerini yapmış; ancak ödemelerini herhangi bir nedenle tamamlayamamış olan öğrenciler, 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde banka ödemelerini gerçekleştirerek yaz okulu kayıtlarını tamamlayabilecek.

Açıklama Rektör Çomaklı’dan geldi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, banka ödemesi konusunda sorun yaşayan öğrencileri rahatlatacak açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Rektör Çomaklı yayınladığı mesajda, “Yaz Okulu başvurusunda otomasyondan ders seçimini yapmış ama ödeme işlemini bir nedenle tamamlayamamış öğrencilerimiz için ek süre verilecektir. Bu öğrencilerimiz 9-10 Temmuz (Salı ve Çarşamba) günlerinde banka ödemelerini gerçekleştirerek Yaz Okulu kayıtlarını tamamlayabilirler” cümlelerine yer verdi.



