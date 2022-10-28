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Anadolu Üniversitesi Yemek Bursu başvuruları sonuçlandı

28.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Yemek Bursu başvuruları sonuçlandı. Online başvuru ile tüm öğrencilere açık olan yemek bursu başvuruları, öğrencilerin gelir ve başarı durumuna ilişkin sunduğu resmî belgeler esas alınarak objektif bir şekilde belirlendi.

Anadolu Üniversitesi Yemek Bursu başvuruları sonuçlandı

Bursla tam 500 öğrenciye üç öğün boyunca ücretsiz yemek bursu verilecek. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere öğrencilerin sağlıklı beslenmesini önemseyen Anadolu Üniversitesi, yemek içeriklerinde sunulan kaliteli ürünlerden de ödün vermiyor. Deneyimli aşçı kadrosuyla her gün lezzetli yemeklerin sunulduğu yemekhaneler, Anadolu Üniversitesini bu alanda da gururlandırıyor.

Yıl boyunca kaliteli ve hijyenik yemek hizmeti Anadolu Üniversitesi’nde
Öğrenci ve personel yemekhaneleri ile Anadolu Üniversitesi tüm öğrenci ve personeline yıl boyunca kaliteli ve hijyenik bir şekilde hizmet veriyor. Tüm çalışanların yüksek titizlik ve özenle çalıştığı yemekhanelerde üretim ve servis aşamalarının tümünde uluslararası temizlik ve hijyen standartlarına uygun hizmet sunuluyor.

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