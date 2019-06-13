Anadolu Üniversitesinde mezuniyet sevinci

"Açıköğretim Sistemi, AÜ'yü dünyadaki diğer üniversitelerden farklı kılan bir yanı. O da tabii bize bir imkan sağlıyor. Şöyle ki 18 yaşından 90-100 yaşına kadar öğrenci profilimiz oluşuyor. Burada bizim bir özelliğimiz var, o da global bir üniversite olmamız. Bizim dünyada 47 noktada sınav yapabilme kabiliyetimiz var. Çeşitli ülkelerde kampüslerimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde öğrencilerimiz var, onlara sınav yapıyoruz. Bu yetmiyor, zaten 81 ilde öğrencilerimiz var. Eğitim konusunda Türk milletinin işçisiyiz, hizmetkarıyız. Onlar var olduğu müddetçe, biz de var olmaya devam edeceğiz."

Ailelere de teşekkür eden Çomaklı, şunları kaydetti:

Törene katılan yürüme ve konuşma engelli Tuba Mutuğu, fakültenin 4 yıllık Sosyoloji Bölümünü bitirmenin mutluluğunu annesi Zöhre Mutuğu ile paylaştı.

Anne Mutuğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ile törene katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burada kep atıp, diplomamızı alıp gideceğiz. Kendisi aynı zamanda yazar, 2 kitap yazdı. Kızım doğuştan bedensel engelli. Maşallah çok zeki. Okudu, buraya kadar geldi. Okumayı çok seviyor. İkinci, üçüncü üniversiteyi benden istiyor. Ben de yaşlıyım yapamam ama yine de belli olmaz."

İkinci üniversitesini bitiren elektrik teknikeri 70 yaşındaki Avni Yüksel de ilk mezuniyetinin üzerinden 50 yıl geçtiğini anımsattı.

İkinci üniversiteyi okumanın hayatına bir anlam kattığını anlatan Yüksel, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Okuduğumuz zamanların üzerinden 50 yıl geçti. Bizim diplomalarımızı zor buldular. Yazıldık çok şükür. Bizim için iyi oldu. Hiç olmazsa beynim çalıştı, adalet okuduk, öğrenmiş olduk. Bizim zamanımızda kep falan yoktu. Torunlarımıza bir hatıra olsun dedik. Gençler kaliteli okullarda okusunlar, mutlaka yabancı dil öğrenmeleri lazım. Şimdi okul bitirmek yetmiyor. Yurt dışına gitsinler. Bir de hayat tecrübesi edinsinler. Sadece okul bir şey vermez."