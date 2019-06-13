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Anadolu Üniversitesinde mezuniyet sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 20:03 | Son Güncelleme

Aralarında yürüme ve konuşma engelli genç ile ikinci üniversitelerini bitiren 50 yaş üstü öğrencilerin de bulunduğu Açık Öğretim Fakültesi mezunları diplomalarını törenle aldı - Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Eğitim konusunda Türk milletinin işçisiyiz, hizmetkarıyız. Onlar var olduğu müddetçe, biz de var olmaya devam edeceğiz"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesinin (AÜ) 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin diplomalarının dağıtılmasıyla sona erdi.

Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki futbol sahasında düzenlenen törende, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, geleceği inşa edecek gençleri donanımlı bir şekilde mezun ettiklerini söyledi.

Ailelere de teşekkür eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Açıköğretim Sistemi, AÜ'yü dünyadaki diğer üniversitelerden farklı kılan bir yanı. O da tabii bize bir imkan sağlıyor. Şöyle ki 18 yaşından 90-100 yaşına kadar öğrenci profilimiz oluşuyor. Burada bizim bir özelliğimiz var, o da global bir üniversite olmamız. Bizim dünyada 47 noktada sınav yapabilme kabiliyetimiz var. Çeşitli ülkelerde kampüslerimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde öğrencilerimiz var, onlara sınav yapıyoruz. Bu yetmiyor, zaten 81 ilde öğrencilerimiz var. Eğitim konusunda Türk milletinin işçisiyiz, hizmetkarıyız. Onlar var olduğu müddetçe, biz de var olmaya devam edeceğiz."

Törene katılan yürüme ve konuşma engelli Tuba Mutuğu, fakültenin 4 yıllık Sosyoloji Bölümünü bitirmenin mutluluğunu annesi Zöhre Mutuğu ile paylaştı.

Anne Mutuğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ile törene katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burada kep atıp, diplomamızı alıp gideceğiz. Kendisi aynı zamanda yazar, 2 kitap yazdı. Kızım doğuştan bedensel engelli. Maşallah çok zeki. Okudu, buraya kadar geldi. Okumayı çok seviyor. İkinci, üçüncü üniversiteyi benden istiyor. Ben de yaşlıyım yapamam ama yine de belli olmaz."

İkinci üniversitesini bitiren elektrik teknikeri 70 yaşındaki Avni Yüksel de ilk mezuniyetinin üzerinden 50 yıl geçtiğini anımsattı.

İkinci üniversiteyi okumanın hayatına bir anlam kattığını anlatan Yüksel, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Okuduğumuz zamanların üzerinden 50 yıl geçti. Bizim diplomalarımızı zor buldular. Yazıldık çok şükür. Bizim için iyi oldu. Hiç olmazsa beynim çalıştı, adalet okuduk, öğrenmiş olduk. Bizim zamanımızda kep falan yoktu. Torunlarımıza bir hatıra olsun dedik. Gençler kaliteli okullarda okusunlar, mutlaka yabancı dil öğrenmeleri lazım. Şimdi okul bitirmek yetmiyor. Yurt dışına gitsinler. Bir de hayat tecrübesi edinsinler. Sadece okul bir şey vermez."

Tarım Bölümünden mezun olan 60 yaşındaki Ayla Eren ise matematik yüksek mühendisi olduğunu dile getirerek "Sistem mühendisliği konusunda daha önce mastır yapmıştım. Çok keyifliyim. Aslında benim ilk mezun olduğum yıllarda terör olayları çok fazlaydı. Kep atma keyfini yaşamamıştım. Anadolu Üniversitesi bana bu keyfi yaşattı. 40 yıl sonra bir kep attım, çok heyecanlıyım. Bundan sonra tarımı pratik olarak yapmak istiyorum. Sahaya inip çiftçilik yapmak istiyorum. Bunun için de girişimlerim oldu. Küçük bir yer aldık. Dalaman'da köy ve tarım hayatına giriş yapacağız inşallah." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi mezuniyet

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