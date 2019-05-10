Anadolu üniversitesinden Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı

KÖLN (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yüksek öğretim imkanı bulamayanlara açık öğretim sistemiyle bu fırsatı sunduklarını belirterek, Avrupa'da yaşayan Türklere de üniversite mezunu olabilmeleri için kapılarının açık olduğunu söyledi.

AÜ Batı Avrupa Bürosunca Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen iftara katılan Çomaklı, iftar sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesinin açık öğretim sistemi, Türk devlet teşkilatının dünyaya yayılmış olan eğitim sisteminin öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Biz de yapmış olduğumuz faaliyetlerle daha çok Türk ve daha çok soydaşımıza bu eğitim hizmetlerini götürmeyi amaçlıyoruz. Avrupa'da yaşayan Türklere de üniversite mezunu olabilmeleri için kapımız açık." dedi.

Öğrenci sayısı olarak dünyadaki ilk üç üniversiteden biri olduklarını ifade eden Çomaklı, Türkiye'de dijital dönüşümü gerçekleştiren öncü kurumlardan biri olduklarını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla da dijital dönüşüm konusunda bilgi paylaşımı yapıp protokoller imzaladıklarını kaydetti.