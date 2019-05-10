HABER

Anadolu üniversitesinden Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 02:31 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Avrupa'da yaşayan Türklere de üniversite mezunu olabilmeleri için kapımız açık"

KÖLN (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yüksek öğretim imkanı bulamayanlara açık öğretim sistemiyle bu fırsatı sunduklarını belirterek, Avrupa'da yaşayan Türklere de üniversite mezunu olabilmeleri için kapılarının açık olduğunu söyledi.

AÜ Batı Avrupa Bürosunca Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen iftara katılan Çomaklı, iftar sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesinin açık öğretim sistemi, Türk devlet teşkilatının dünyaya yayılmış olan eğitim sisteminin öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Biz de yapmış olduğumuz faaliyetlerle daha çok Türk ve daha çok soydaşımıza bu eğitim hizmetlerini götürmeyi amaçlıyoruz. Avrupa'da yaşayan Türklere de üniversite mezunu olabilmeleri için kapımız açık." dedi.

Öğrenci sayısı olarak dünyadaki ilk üç üniversiteden biri olduklarını ifade eden Çomaklı, Türkiye'de dijital dönüşümü gerçekleştiren öncü kurumlardan biri olduklarını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla da dijital dönüşüm konusunda bilgi paylaşımı yapıp protokoller imzaladıklarını kaydetti.

Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi binasının dijital dünyanın eğitim binası olacağını dile getirerek, "Buraya gelme sebebimiz öğrencilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve burada yaşayan Türklere 'biz dijital dönüşüm konusunda yerimizde durmadık, devam ediyoruz ve daha da iyisini yapacağız' mesajını vermektir." ifadelerini kullandı.

Açıköğretim programları hakkında da bilgi veren Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bizim ilahiyat programlarıyla beraber sosyoloji ve tarih programlarımız var fakat bununla birlikte çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi oldukça geniş alana hitap eden programlarımız da var. Bizim bine yakın bu alanda programımız var. Burada insanlar dilediği programı girip seçebilirler. Kitaplarımızı artık biz dijital alanda aktarıyoruz. Sadece dijital kitap formatında değil, materyallerimiz belli bir süreçten geçerek dünyada akredite olmuş şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. O nedenle öğrencilere kendi yeteneklerine uygun, dışarıya gitmeden evlerinden eğitim alabilecekleri programlara girip bakmalarını tavsiye ediyoruz."

2019-2020 eğitim öğretim dönemi Batı Avrupa Yüksek Öğretim Programları seçme sınavı için kayıt yaptırmak isteyenlerin, 22 Haziran 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

7 ülkedeki 13 merkezde sınavları yapılan programlar için, üniversitenin internet sitesinde daha geniş bilgi yer alıyor.

PARTNERSevgilisine taşındı!Sevgilisine taşındı!
Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştuDiyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu
Denizlisporlu Ziya Alkurt kardeş acısı ile sarsıldıDenizlisporlu Ziya Alkurt kardeş acısı ile sarsıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama! İptal edildi

Flaş açıklama! İptal edildi

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

İmamoğlu'ndan flaş çıkış! 'YSK'nın kararı yok hükmündedir'

İmamoğlu'ndan flaş çıkış! 'YSK'nın kararı yok hükmündedir'

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Marmara Denizi’nde 9 dakika arayla 2 deprem

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.