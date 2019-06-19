HABER

Anadolu Üniversitesinden Balkanlar'da dijital eğitim açılımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Açıköğretim Sistemi dijital eğitim platformu tanıtıldı - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Dijital eğitim platformu akredite olmuş bir sistemdir. Bosna Hersek merkezli olmak üzere Balkanlar ofisimizi açtık ve buradan dijital eğitim platformu sunacağız" - "Amacımız hem çalışıp hem de okumak isteyen, evinden dijital eğitim almak isteyen veya ikinci üniversite okumak isteyenlere imkan sağlamak"

Anadolu Üniversitesince Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlatılan Açıköğretim Sistemi dijital eğitim platformu tanıtıldı.

Başkent'teki bir otelde düzenlenen tanıtım programına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesinin son derece etkin ve güçlü bir kurum olduğunu belirterek, "Günümüzde bir ülkenin kalkınma ve refahı kaliteli insan kaynağıyla mümkündür. Böyle bir insan kaynağına sahip olmak da hiç şüphesiz eğitimden geçer." dedi.

Yeni teknolojilerin insanlık için yeni bir çağ oluşturduğunu söyleyen Koç, "Türkiye de eğitim altyapısını güçlendirmek ve eğitim modellerini revize etmek suretiyle elbette dijital yarışın içindedir ancak biz bu tip yarışları çekişme alanı olarak değil iş birliği gerektiren pozitif çalışmalar olarak görmekteyiz. Kendi birikim ve tecrübelerini paylaşmak ülkemizin geleneksel yaklaşımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, Anadolu Üniversitesinin kendi birikimini Bosna Hersek ve Balkanlar ile paylaştığını dile getirerek, projenin bölgede faaliyete geçmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

- "Dijital eğitim platformu akredite olmuş bir sistemdir"

Prof. Dr. Çomaklı da Anadolu Üniversitesinin bir milyon 110 bin aktif öğrencisiyle dünyada önemli bir konumda yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin yurt dışında ulaşabildiği her alanda eğitim verme kabiliyetini ifade ediyoruz. Her yere eğitim götürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Balkanlar'ın tarihi açıdan Türkiye'nin gönülden bağlı olduğu bir coğrafya olduğunu anımsatan Çomaklı, "Dijital eğitim platformu akredite olmuş bir sistemdir. Bosna Hersek merkezli olmak üzere Balkanlar ofisimizi açtık ve buradan dijital eğitim platformu sunacağız. Amacımız hem çalışıp hem de okumak isteyen, evinden dijital eğitim almak isteyen veya ikinci üniversite okumak isteyenlere imkan sağlamak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Balkanlar Temsilciliği Müdürü İslam Zukan ise Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim programıyla dünya genelinde 3 milyon öğrenciye eğitim verdiğine işaret ederek, "Bu programlar çalışma hayatına devam ettiği halde eğitime devam etmek isteyen vatandaşlara büyük olanaklar sağlamaktadır." dedi.

Bu arada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde, kitap yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemeleri kullanılıyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Avcılar'da otomobili böyle çaldılarAvcılar'da otomobili böyle çaldılar
Yuvalı köyündeki felaketi vatandaşlar görüntülediYuvalı köyündeki felaketi vatandaşlar görüntüledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi bosna hersek dijital platform tanıtım toplantı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Trabzon'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ölü sayısı yükseldi

O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

Ay'ın zıt açılarına dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.