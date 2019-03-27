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Anadolu Üniversitesinden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı’na ilişkin duyuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi, 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı’na ilişkin bir açıklama yayımladı.Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yazılı yapılan açıklamada, “23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı’nda, 15 Şubat 2019 tarihli 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’ne ait sorular iptal edilmiştir.

Anadolu Üniversitesi, 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı’na ilişkin bir açıklama yayımladı.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yazılı yapılan açıklamada, “23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı’nda, 15 Şubat 2019 tarihli 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’ne ait sorular iptal edilmiştir. İptal edilen sorular tüm adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilerek soruların puan değeri adayların notuna yansıtılacaktır. Bununla birlikte diğer sorulara ilişkin kişisel itirazlar da soru yazarları ile birlikte titizlikle değerlendirilip belirlenen takvim içerisinde sonuçlandırılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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