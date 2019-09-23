Anadolu Üniversitesinin açıköğretim programları Üsküp'te tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin tanıtımı yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kuzey Makedonya Koordinatörü Bülent Derviş, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek 2012'de Balkanlar'a da açılma stratejisi uyguladıklarını anımsattı.

İlk olarak Kuzey Makedonya, Kosova, Bulgaristan ve Arnavutluk'ta faaliyetlere başladıklarını anlatan Derviş, Moldova, Sırbistan ve Bosna Hersek gibi diğer bölge ülkelerinde de faaliyet gösterdiklerini ve Hırvatistan ile Slovenya'da da birim kuracaklarını aktardı.

Kayıtların eylül sonuna kadar süreceğini anlatan Derviş, "Giriş sınavından sonra belli puanları tutturan öğrencilerimize kesin kayıt kazanma hakkı doğuyor." dedi.

Kayıtlar tamamlandıktan sonra ilk dönemin başladığını dile getiren Derviş, gerekli şifreler alındıktan sonra derslerin kitapların yanı sıra görüntülü olarak ya da PDF formatında takip edilebildiğini bildirdi.