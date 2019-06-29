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Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa Programları mezuniyet töreni Almanya’da gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 21:58 | Son Güncelleme

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa Programları 2018/2019 öğretim yılı mezunları Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa Programları 2018/2019 öğretim yılı mezunları Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törende konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı “Dijitalleşen dünyada eğitim binasını inşa edeceğiz. Bunun içinde yeterli gücümüz, kadromuz ve devlet desteğimiz var” dedi.
Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa Programları ‘nda devam eden öğrenciler için düzenlenen 2018- 2019 öğretim yılı mezuniyet töreni Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşti. Törende İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Anadolu Üniversitesi olarak yaklaşık 37 yıldır Batı Avrupa Programları dahilinde Türk vatandaşlarına, Türkçe konuşan kişilere eğitim hizmeti getirmeyi planladık ve planlamaya devam ediyoruz. Bugünde onun meyvelerinden bir tanesini aldık. Bu meyveler bizim için öğrencilerimizin mezuniyeti ve aileleriyle beraber bu işi kutlamamızdı. Başkonsolosumuz Ceyhun Erciyes beyefendiye Başkonsolosluk Rezidansını bize açtığı için teşekkür ediyoruz“ dedi.
Bu çalışmaların ilerleyen zamanda artarak devam edeceğinin altını çizen Çomaklı, “ Eğer bir aksilik çıkmaz ise öğrencilerimiz ile daha nice mezuniyet programları düzenlemeyi düşünüyoruz. Buradan da Türklere ve Türkçe konuşan herkese Anadolu Üniversitesi’nin açık öğretim sisteminden eğitim almalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Dijitalleşen dünyada eğitim binasını inşa edeceğiz”
Çomaklı, “Dijitalleşme dünyada önemli bir ivme kazandı. Anadolu Üniversitesi dijitalleşmeyi Türkiye’de önde götüren kurumlardan bir tanesi. Dijitalleşme konusunda yatırımlarımız olsun, eğitim kadromuz olsun ileriye doğru bir planlama yaptık. Dijitalleşmenin öneminin farkına vardığımız için bu konuda eğitime dönük planlamalarımız var. Burada şundan bahsetmek lazım dijitalleşmeye başlayan dünya dediğimizde şuanda vazgeçemediğimiz telefonlarımız tabletlerimiz ve bilgisayarlarımız var. Fiziksel dünyanda bağımsız bir dünya bu dünya. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak bu dijitalleşen dünyada eğitim binasını inşa edeceğiz. Bunun içinde yeterli gücümüz, kadromuz ve devlet desteğimiz var” dedi.
“Alman hükümetine ve devletine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz”
Alman devletine, Türkiye’deki Açıköğretim Sisteminin burada sürdürülmesine destek verdikleri konusunda teşekkür ettiklerini söyleyen Çomaklı, “Uzun seneler kadim dostluğu olan milletleriz biz. Alman hükümetine ve devletine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.“ dedi.
“Anadolu Üniversitesi’nin sistemi meyvelerini veriyor”
Törende bir konuşma yapan Türkiye‘nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, “Sevinçliyiz çünkü Anadolu Üniversitesi’nin 33 yıl önce Başkonsolosluk bünyesinde Köln’de kurduğu bu eğitim sistemi meyvelerini veriyor. Sizler gibi başarılı öğrencilerin mezun olması bizleri mutlu ediyor“ ifadelerini kullandı.
Başkonsolosluk Rezidansında düzenlenen mezuniyet törenine konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere başarı belgeleri ve diplomaları takdim edildi. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlatarak coşkulu bir tablo oluşturdu.

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