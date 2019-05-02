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Anadolu Üniversitesi’nin renkli bahar yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, bahar şenlikleri kapsamında kentte yürüyüş düzenledi.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, bahar şenlikleri kapsamında kentte yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe hazırladıkları değişik kostüm ve makyajlarıyla katılan öğrenciler, sokaklarda müzik eşliğinde eğlendi. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, baharın gelişini öğrencileriyle birlikte kutlamak için kentte bahar yürüyüşü düzenledi. Eskişehir Valiliği bahçesinde toplanan öğrenciler, yürüyüşe saatlerce uğraşarak hazırladıkları birbirinden farklı kostüm ve makyajlarıyla katıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerle birlikte Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Rektör Çomaklı, baharın gelişini öğrencilerle birlikte kutlamak için böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Bahar gelince insanların kimyasında bir değişme oluyor. Biz Anadolu Üniversitesi olarak hem baharın gelişini kutluyoruz, hem de mezuniyeti yaklaşan öğrencilerimizin heyecanlarını paylaşıyoruz. Her fakülteden katılımcı öğrencilerimiz var. Hepsi farklı kostümlerle hazırlanarak geldi. Kentte bir yürüyüş düzenleyeceğiz. Sokaktaki vatandaşlarımıza da çiçekler dağıtacağız" dedi. Bahar yürüyüşüne prenses kostümüyle katılan opera bölümü öğrencisi Derya Yılmaz, büyük emekler vererek değişik kostümler hazırladıklarını söyledi. Yılmaz, "Anadolu Üniversitesi öğrencileri olarak bugün bahar yürüyüşüne katılıyoruz. Konservatuvar öğrenciyiz, 2 gündür kostümleri ayarladık. Sanırım prenses oldum, tüm arkadaşlarımız birkaç gündür buna hazırlandı" dedi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ülkü Usta da kostümü için 1 gün uğraştığını belirterek, "Öğrenciler olarak baharın geldiğini bütün şehirde yaşatmaya çalışıyoruz. Eğlenceli kostümlerle, bayraklarla dolaşacağız. Kostüm için dolabımda ne varsa kullandım. Makyaj, şapka ve kostüm için 1 günümü harcadım" dedi. Öğrencilerden Simge İzgi ise başındaki tacı yaklaşık 5 saatte hazırlandığı söyledi. REKTÖR VE ÖĞRENCİLER ÇİÇEK DAĞITTI Eskişehir Valiliği önünden yürüyüşe geçen öğrenciler, sokaklarda yine öğrencilerin oluşturduğu orkestra eşliğinde eğlenerek yürüdü. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve bazı öğrenciler sokakta karşılaştıkları vatandaşlara çiçek dağıttı. Öğrencilere alkışlarıyla destek verenler ise eğlenceyi cep telefonlarına kaydetti.

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