Anadolu yakası dikkat: Kuvvetli gök gürültülü yağış için saat verildi! Meteoroloji ve Prof. Dr. Şen'den birçok ile sağanak uyarısı

Dün özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'yi vuran sağanak yağış megakentte bu sabah da etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son açıklamasında bu kez Anadolu yakasını uyardı. Anadolu yakasının yanı sıra Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak da kuvvetli yağışların etkisini göstermesi beklenen iller arasında yer alıyor.

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PENDİK'TE SU BASKINLARI

İstanbul'da yağış sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasında etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle özellikle Pendik'te birçok yeri su bastı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yağışların, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNİ İŞARET ETTİ: KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için şu uyarılarda bulundu:

"Bugün cuma; öğlen saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Düzce, Bolu, Kastamonu civarında kuvvetli gök gürültülü yağış var. Sabah saatlerinde İstanbul Anadolu yakası Kartal, Pendik, Tuzla civarında kuvvetli yağış var. İstanbul'da yağışın etkisi öğleden sonra azalacak. Sıcaklık 24 C.

BATI KARADENİZ'İ DE UYARDI

Cumartesi günü Batı Karadeniz iç kesimlerinde kuvvetli yağmur devam edecek. Pazar Ankara, Yozgat, Konya, Kayseri, Elazığ, Marmara ve Batı Karadeniz kıyısı yağış kuvvetli olabilir. Sıcaklıklar düştü, sonbahar havası var.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun iç kesimleri, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

