Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ’dan Kartal Anadolu Adliyesine gönderilen çuvalın içerisinde şüpheli toz madde buldu. Şüphe üzerine tesis boşaltılırken olay yerinde incelemeler sürüyor.
Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ’dan Kartal Anadolu Adliyesine gönderilen çuvalın içerisinde şüpheli toz madde buldu.
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Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ’dan Kartal Anadolu Adliyesine gönderilen çuvalın içerisinde şüpheli toz madde buldu. Şüphe üzerine tesis boşaltılırken olay yerinde incelemeler sürüyor.
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