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Anadolu Yakası’na su parkı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu yakasında bulunan ViaPort Marina’da su parkı kuruldu.İstanbul Anadolu yakasının uğrak noktalarından ViaPort Marina’da su parkı kuruldu.

İstanbul Anadolu yakasında bulunan ViaPort Marina’da su parkı kuruldu.

İstanbul Anadolu yakasının uğrak noktalarından ViaPort Marina’da su parkı kuruldu. İçinde alısveris merkezi, tema parkı, akvaryumu, aslan parkı, oyun merkezlerinin de bulunduğu marinada, ABM Grup tarafından 3,5 milyon euro maliyetle Marina Aquapark faaliyetlerine başladı. Anadolu Yakası’nın ilk ve tek su parkı olduğu kaydedilen Marina Aquapark’ın Türkiye ve Avrupa’da bir marina ile entegre olarak inşa edilen ilk su parkı olma özelliği taşıdığı belirtiliyor.

Turizme büyük önemde katkı sağlayacağı belirtilen projenin planlaması, tasarımı, mühendisliği, ürün tedarikçiliği ve montajı Polin Group şirketleri tarafından yapıldı. Her yas grubundan ziyaretçilere hitap eden birçok atraksiyonu bünyesinde bulunduran Marina Aquapark’ta; 10 su kaydırağı ve 1 özel temalı interaktif çocuk oyun grubu; spray park; dalga havuzu ve parkın girisi için özel tasarlanan ikonik kubbe yer alıyor.
Ayrıca, Viaport Marina’ya ziyaretçilerin ViaPort Marina’ya kara yolu harici İDO’nun Yenikapı’dan Viaport Marina’ya düzenlediği seferler mevcut.

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