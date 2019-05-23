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Anadolu Yayıncılar Derneği iftar yemeğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 23:12 | Son Güncelleme

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğinde bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, basın ve spor camiası buluştu.Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğinde bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, basın ve spor camiası buluştu.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Yemeğin ardından AYD Başkanı Sinan Burhan kürsüye gelerek konuklara seslendi.

“Bizler sadece yerel medyanın sorunları ile uğraşmıyoruz”
Derneğin 15 yıl boyunca hizmet veren önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Burhan, “Bizler sadece yerel medyanın sorunları ile ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda ülkemizi ilgilendiren sosyal olgu ve olaylarla da yakından ilgiliyiz. Neler yaptık sosyal olarak; Gezi olayları başladığında Anadolu medyası ‘Gezi olayları bir darbedir. Bir ağaç meselesi değildir’ diyerek bir kampanya yürüttük. 17-25 FETÖ darbesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşerek kendisine destek verdik. 15 Temmuz sürecinde günlerce meydanda yayınlar yaptık. Anadolu medyası olarak milli iradeye sahip çıktık. Bunun dışında kendi mesleki sorunlarımızla ilgili çalışmalar da yaptık. Azerbaycan’da uluslararası bir kurultay düzenledik. Elazığ’da ‘uyuşturucuya karşı mücadelede yerel medyanın rolü’ konulu bir toplantı düzenledik. Bunun da dışında spikerlik muhabirlik gibi alanlarda da çok ciddi çalışmalarımız oldu” dedi.

“Allah’ın bize vermiş olduğu mükafat asla kıyaslanamayacak düzeyde”
Ramazan ayı ve orucun önemine vurgu yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise şöyle konuştu:
“30 gün çoğu zamanda 29 gün aç kalacaksınız. Bu açlık ve susuzluğun sonunda Cenabı Allah cehennem azabından kurtuluşu bizlere müjdeliyor. Bizim katlanmış olduğumuz zorluk karşılığında Cenabı Allah’ın bize vermiş olduğu mükafat asla kıyaslanamayacak düzeyde bir mükafat. 29 günün belli bir süresinde aç ve susuzluğun karşılığında cehennem azabından kurtulmak, cennetin nimetlerine kavuşmak gerçekten de katlandığımız maliyetin karışlığında elde ettiğimiz kar kıyaslanmayacak kadar büyüktür. Bu Allah’ın sonsuz cömertliğinin ve rahmetinin ispatı.”

“Gençlik bizim geleceğimiz”
Dernek faaliyetlerinden memnun olduğunu dile getirerek tebrik eden AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da, “Gençler için uyuşturucu ile ilgili yapmış oldukları program gerçekten bizim içinde çok önemli. İş gençlik ve spor olunca biz çok geniş konuşuruz. Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlerimize özellikle uyuşturucu konusunda önemli bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Neden uyuşturucuya alışıyorlar? Tabi ki sevgi eksikliğinden. Yalnızlıktan. Anne ve babalara düşen en büyük görev ücretsiz olan sevgiyi vermek. İnşallah onlara iyi bir Müslüman olmayı, vatanını seven gençler olmayı hem de iyi bir vatandaş olmayı öğretmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
İftar yemeğine medya temsilcilerinin haricinde Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da katıldı.

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