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Anadolu Yayıncılar Derneği’nden. “Barış Pınarı” Harekâtı ile ilgili medyaya uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Anadolu Yayıncılar Derneği’nden “Barış Pınarı” Harekâtı ile ilgili medyaya uyarıda bulunarak, medyanın kara propagandaya alet olmaması istendi.Anadolu Yayıncılar Derneği’nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün vermiş olduğu talimatla başlayan ‘Barış Pınarları’ harekatı ülkemiz için hayırlı olsun.

Anadolu Yayıncılar Derneği’nden “Barış Pınarı” Harekâtı ile ilgili medyaya uyarıda bulunarak, medyanın kara propagandaya alet olmaması istendi.
Anadolu Yayıncılar Derneği’nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün vermiş olduğu talimatla başlayan ‘Barış Pınarları’ harekatı ülkemiz için hayırlı olsun. Terör koridorunu parçalamak için kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından başlatılan bu büyük operasyona milletimizin desteği tamdır. PKK ve Deaş terör örgütlerine yönelik yapılan bu harekat asla ve asla Kürt kardeşlerimizi hedef almamaktadır. Arap ve Kürtlere zulüm eden terör örgütlerini hedef almaktadır.
Böylesine bir günde medyaya da sorumluluk düşmektedir. Kahraman askerlerimiz sahada mücadele verirken biz basın mensuplar ıda kamuoyunu doğru bilgilendirmeliyiz. Üzülerek görüyorum ki bazı basın yayın organları devletimiz ve cumhurbaşkanımızı suçlamaktadır. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Sağ yada sol basın olarak nitelendirilen kuruluşların bugünlerde milli bir tavır içerisinde olması gerekir. Bazı batılı basın yayın organları ile birlikte ülkemiz hakkında kara propaganda yapan basın kuruluşları gaflet ve ihanet içerisindedir" denildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan şunları söyledi :
"Kurtuluş Savaşında da mandacılığı savunan gazeteler ve yazarlar vardı. Artık bu ihanete bir son verilsin. Ülkemizin yaptığı Barış Pınarları harekatı dünya barışına hizmet için yapılmaktadır. ABD-İsrail eksenli projeleri yıkmak için yapılmaktadır. Hepimizin milli ve yerli yayın yapması gerekir."

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