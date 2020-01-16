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  4. Anadolu Yayıncılar Derneği’nden Mısır’a kınama

Anadolu Yayıncılar Derneği’nden Mısır’a kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

Anadolu Yayıncılar Derneği, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı.Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada, “Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1’i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almıştır.

Anadolu Yayıncılar Derneği, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı.
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada, “Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1’i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almıştır. Eşkıya gibi kuruma gelen Darbeci Sisi’nin polisleri dün akşam saatlerinde güvenlik kameralarını kapatarak, internet bağlantılarını da kesmiştir. Çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemiştir. Hiçbir gerekçe göstermeden Türk basınına yönelik yapılan bu taciz ve yıldırma eylemini, şiddetle kınıyor, çalışanların derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz” dedi.

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