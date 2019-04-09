HABER

Anadolu Yayıncıları Derneği: İmamoğlu'nun tehdit dilini kınıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:21 | Son Güncelleme

ANADOLU Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun medya kuruluşları ile ailelerine yönelik tehdit dilini kınadı.  Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan, yazılı açıklamasında, CHP'nin yerel seçimdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Kartal'daki konuşmasında bazı medya kurumlarını ve bu kurumların sahipleri ile ailelerini tehditvari sözlerle hedef gösterdiğini savunarak, şunları kaydetti: "Medya camiası için skandal ifadeler kullanan İmamoğlu, 'Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim' demiştir.

ANKARA, (DHA) - ANADOLU Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun medya kuruluşları ile ailelerine yönelik tehdit dilini kınadı.
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan, yazılı açıklamasında, CHP'nin yerel seçimdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Kartal'daki konuşmasında bazı medya kurumlarını ve bu kurumların sahipleri ile ailelerini tehditvari sözlerle hedef gösterdiğini savunarak, şunları kaydetti:
"Medya camiası için skandal ifadeler kullanan İmamoğlu, 'Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim' demiştir. İmamoğlu, bu sözleriyle neyi kastetmek istemiştir? Göreve gelirse bu medya kuruluşlarını kapatmak mı istemektedir? Ambargo mu uygulayacaktır? İmamoğlu’nun daha başkan bile seçilmeden yaptığı tehditler bizleri endişelendirmektedir. Ekrem İmamoğlu’nun bu tehdit dilini, 320 Anadolu Medyası adına kınadığımızı ifade ediyor, medya kuruluşları olarak bir özür beklediğimizi ifade ediyoruz."

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
Çukurca'da sınırdaki üs bölgesine fidan diktilerÇukurca'da sınırdaki üs bölgesine fidan diktiler
Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Deniz Köken mazbatasını aldıEyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Deniz Köken mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İstanbul'da oy farkı açıklaması

CHP'den İstanbul'da oy farkı açıklaması

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.