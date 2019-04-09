Anadolu Yayıncıları Derneği: İmamoğlu'nun tehdit dilini kınıyoruz

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun medya kuruluşları ile ailelerine yönelik tehdit dilini kınadı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan, yazılı açıklamasında, CHP'nin yerel seçimdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Kartal'daki konuşmasında bazı medya kurumlarını ve bu kurumların sahipleri ile ailelerini tehditvari sözlerle hedef gösterdiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Medya camiası için skandal ifadeler kullanan İmamoğlu, 'Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim' demiştir. İmamoğlu, bu sözleriyle neyi kastetmek istemiştir? Göreve gelirse bu medya kuruluşlarını kapatmak mı istemektedir? Ambargo mu uygulayacaktır? İmamoğlu’nun daha başkan bile seçilmeden yaptığı tehditler bizleri endişelendirmektedir. Ekrem İmamoğlu’nun bu tehdit dilini, 320 Anadolu Medyası adına kınadığımızı ifade ediyor, medya kuruluşları olarak bir özür beklediğimizi ifade ediyoruz."

