Anadolu Yazarlar Birliği'nin Çeviri Atölyesi’nde sertifikalar verildi

İSTANBUL (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Anadolu Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Çeviri Atölyesi'ni başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.
Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında gerçekleştirilen atölyenin sertifikaları, boğazda gerçekleştirilen tekne turunda sahiplerine verildi.
İftar programının da yapıldığı etkinliğe, şairler, yazarlar ve kültür sanat dünyasından farklı isimlerin yanı sıra uluslararası öğrencilerle aileleri katıldı.
Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun, burada yaptığı konuşmada, Anadolu Yazarlar Birliği'nin, kurulduğu günden bu yana hem yaptığı faaliyetler hem de dile getirdiği konular itibariyle bir taraftan yerliliğe önem verirken öte taraftan dünyaya açılmayı da ihmal etmemeye çalıştığını söyledi.
Bir ayaklarının Anadolu'da sabit, diğer ayaklarının ise bütün yeryüzü coğrafyasını taramakta olduğunu aktaran Tosun, geçen süre içinde bu çizgiden sapmamaya özen gösterdiklerini dile getirdi.
- Çeviri eserler kitaplaştırılacak
Tosun, Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin yaklaşık 16 hafta sürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bu yıl dünyanın 34 ülkesinden 120 öğrencinin katılımıyla Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında 'Dil ve Edebiyat Çeviri Atölyesi'ni gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle Fransızca, Almanca, İngilizce ve Arapça dillerinde uzman hocalarımız eşliğinde çeviri teknikleri üzerine derslerimiz oldu. Ayrıca öğrencilerimiz dönem sonunda kendi edebiyatlarından dilimize ve edebiyatımızdan kendi dillerine şiir, düz yazı çevirileri yaptılar. Böylece hem edebiyat literatürümüzün zenginleşmesine katkı hem de öğrencilerin dilimizi, kültürümüzü yakından tanımasına imkan sağlamış olduk."
Türkiye'deki gençlerin donanımları ile kültür ve medeniyet değerlerine bağlarının kuvvetlendirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Yusuf Tosun, "Bu hususu başarmanın huzurunu yaşıyoruz şimdi. Çünkü bu gençlerden büyük bir çoğunluğu mezun olup memleketlerinde döndüklerinde istiyoruz ki; bizden bir şeyler götürerek kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilerimiz devam etsin." dedi.
Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Çeviri Atölyesi Koordinatörü Hüseyin Karaca da çalışmayı bu yıl 3. kez gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Karaca, 3 yılda 60'ın üzerinde ülkeden 35 farklı dilde çeviri eser kazandırdıklarını belirterek, "Bunların içinde Afrika’nın yerel dillerinden ilk defa yapılan çeviriler de vardı. Daha önce ülkemizde çevirisi bulunan çevrilmemiş şiirleri ve yazıları var. Bunları zaman içinde kitaplaştırıyoruz." diye konuştu.
- Yaklaşık 150 bin burs başvurusu
YTB İstanbul Ofisi Koordinatörü Emre Oruç ise "Türkiye Bursları" programının dünya genelinde çok yoğun talep gördüğünün altını çizdi.
Zambiya ve Zimbabve mülakatlarını yeni bitirip geldiklerini belirten Oruç, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 150 bin başvuru aldık. Bu başvuruların ancak 15 biniyle mülakat yapabiliyoruz ve bu sürecin sonunda 5 bin başarılı ve şanslı adayı burslandırabiliyoruz. Bu adaylar arasından da en şanslı 800 kadarını İstanbul’daki üniversitelere yerleştirme imkanımız oluyor. Siz de bu kitle arasındaki şanslı, başarılı ve bizim de umutla beklediğimiz öğrencileri temsil ediyorsunuz. Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında kendinizi entelektüel olarak geliştirmenizi bekliyoruz."
Konuşmaların ardından Çeviri Atölyesi öğrencileri ana dillerinde ve kendi çevirileriyle Türkçe olarak şiir okudu.
Öğrencilerin sertifikaları ise Şerif Aydemir, Nurettin Durman, Celal Bedai, Yusuf Tosun ve Sıddık Ertaş tarafından takdim edildi.
Törende son olarak Sedat Anar ve Taner Baba, farklı dillerdeki eserlerden oluşan bir repertuvarla müzik dinletisi gerçekleştirdi.
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