Anadolu Yazarlar Birliği'nin Çeviri Atölyesi’nde sertifikalar verildi

İSTANBUL (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Anadolu Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Çeviri Atölyesi'ni başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında gerçekleştirilen atölyenin sertifikaları, boğazda gerçekleştirilen tekne turunda sahiplerine verildi. İftar programının da yapıldığı etkinliğe, şairler, yazarlar ve kültür sanat dünyasından farklı isimlerin yanı sıra uluslararası öğrencilerle aileleri katıldı. Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun, burada yaptığı konuşmada, Anadolu Yazarlar Birliği'nin, kurulduğu günden bu yana hem yaptığı faaliyetler hem de dile getirdiği konular itibariyle bir taraftan yerliliğe önem verirken öte taraftan dünyaya açılmayı da ihmal etmemeye çalıştığını söyledi. Bir ayaklarının Anadolu'da sabit, diğer ayaklarının ise bütün yeryüzü coğrafyasını taramakta olduğunu aktaran Tosun, geçen süre içinde bu çizgiden sapmamaya özen gösterdiklerini dile getirdi. - Çeviri eserler kitaplaştırılacak

Tosun, Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin yaklaşık 16 hafta sürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu yıl dünyanın 34 ülkesinden 120 öğrencinin katılımıyla Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında 'Dil ve Edebiyat Çeviri Atölyesi'ni gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle Fransızca, Almanca, İngilizce ve Arapça dillerinde uzman hocalarımız eşliğinde çeviri teknikleri üzerine derslerimiz oldu. Ayrıca öğrencilerimiz dönem sonunda kendi edebiyatlarından dilimize ve edebiyatımızdan kendi dillerine şiir, düz yazı çevirileri yaptılar. Böylece hem edebiyat literatürümüzün zenginleşmesine katkı hem de öğrencilerin dilimizi, kültürümüzü yakından tanımasına imkan sağlamış olduk." Türkiye'deki gençlerin donanımları ile kültür ve medeniyet değerlerine bağlarının kuvvetlendirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Yusuf Tosun, "Bu hususu başarmanın huzurunu yaşıyoruz şimdi. Çünkü bu gençlerden büyük bir çoğunluğu mezun olup memleketlerinde döndüklerinde istiyoruz ki; bizden bir şeyler götürerek kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilerimiz devam etsin." dedi.