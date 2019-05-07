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Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 18:59 | Son Güncelleme

Tatbikatın ilk senaryosu 8 Mayıs'ta Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında, ikinci bölümü ise İzmir Menemen Dumanlı Dağı'nda icra edilecek

İZMİR (AA) - Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, İzmir'de 8-9 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik arama kurtarma unsurlarının katılımıyla icra edilecek tatbikatın brifingi İzmir Konak Orduevi'nde yapıldı.

Hava Eğitim Komutanlığı Harekat Eğitim Başkanı Hava Pilot Albay Ahmet Seyfi Selçuk, hedeflerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin arama unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, iş birliği ve koordinasyonunu en üst düzeye çıkarmak ve unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Tatbikata arama kurtarma unsurlarının gemi, uçak, helikopter, fırkateyn ve botlara katılacağı bilgisini veren Selçuk, "Senaryo kapsamındaki olayların uluslararası camiaya duyurulması hedeflerimiz arasındadır." diye konuştu.

Selçuk, Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'na 8 ülkeden 16 yabancı gözlemcinin katılacağını bildirdi.

- İlk senaryo uluslararası sularda

Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma unsurları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin katılımıyla gerçekleştirilecek tatbikatın ilk senaryosu 8 Mayıs'ta Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında icra edilecek.

Senaryoya göre batan ve yanan bir kuru yük gemisindeki kazazedelerin kurtarılması için harekete geçilecek.

Tatbikatın bu bölümüne arama kurtarma helikopteri, fırkateyn, arama kurtarma uçağı ve gemisi ile sahil güvenlik ekipleri katılacak.

Tatbikatın ikinci bölümü ise 9 Mayıs'ta Menemen Dumanlı Dağı bölgesinde yapılacak.

Arama kurtarma helikopterleri, uçak ve dağcılık timi iş birliğiyle tatbikatın ikinci senaryosunu icra edecek.

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Anadolu Yıldızı arama kurtarma tatbikat

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