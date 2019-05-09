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Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

İzmir'in Menemen ilçesi Dumanlı Dağ mevkisinde icra edilen kara safhasında, senaryo gereği kaybolan 8 dağcının kurtarılmasıyla tatbikatın fiili bölümleri tamamlandı - Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu: - "Tatbikat, Türk arama kurtarma teşkilatının denenmesi ve farkındalığın artırılması açısından faydalı olmuştur ve başarıyla tamamlanmıştır"

İZMİR (AA) - Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Menemen Dumanlı Dağ bölgesinde icra edilen kara safhasıyla tamamlandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı katılımı ve uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sistemi kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatın fiili bölümleri sona erdi.

Menemen ilçesi Dumanlı Dağı mevkisindeki kara safhasını, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Çiğli Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç, 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker, Bornova Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras izledi.

- Tatbikatın ikinci aşaması

İlk aşaması Ege Denizi'nin uluslararası sularında Sakız ile Midilli adaları arasında gerçekleştirilen tatbikatın 2. aşamasında senaryo gereği kaybolan dağcılar için harekete geçildi.

Menemen İlçe Jandarma Komutanlığında Dumanlı Dağı'nda tırmanış yapan bir dağcı grubunun kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bölgenin dağlık olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı dağcılık timi ile bir arama kurtarma helikopterini görevlendirdi.

Karadan aramanın yeterli olmaması üzerine TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım istendi.

Yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma koordinasyon merkezleri görevlendirildi ve müşterek harekat başlatıldı.

Olay yeri koordinatörü de 2. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından belirlendi. Tatbikatın kara safhasına 4 arama kurtarma helikopteri, bir arama kurtarma uçağı ile bir Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Timi katıldı.

Kaybolan 4'ü ağır yaralı 8 dağcının kurtarılarak ilkyardım uygulamasının yapılması ve hastanelere sevk edilmesiyle tatbikat başarıyla tamamlandı.

- 7 gün 24 saat

Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, faaliyet sonrası yaptığı konuşmada, Türk arama kurtarma teşkilatı unsurlarının gelişmiş yetenekleri ve sistemleriyle zamana karşı yarıştığını söyledi.

Korgeneral Kadıoğlu, "Türk arama kurtarma, bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde denizde ve karada, zorlu hava şartlarında, gece ve gündüz, 7 gün 24 saat hazırdır." ifadesini kullandı.

Kadıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tatbikat, tüm unsurlar arasındaki koordine ve muhabere imkanlarının denenmesi, Türk arama kurtarma bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından her türlü arama kurtarma faaliyetlerinin etkinlikle icra edilebileceğinin gösterilmesi, Türk arama kurtarma teşkilatının denenmesi ve arama kurtarma usulleri ve sistemleri konularındaki farkındalığın artırılması açısından faydalı olmuştur ve başarıyla tamamlanmıştır."

- Tatbikattaki ekip ve araçlar

Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın kara safhasında hafif nakliye uçağı sınıfındaki CN-235 CASA kullanıldı.

Arama kurtarma, personel ve malzeme atma ile nakliyede kullanılan uçak, 10 saat havada kalabiliyor, 25 bin fit servis irtifasına ulaşabiliyor. Ayrıca 400 mil hıza ve 48 paraşütçü kapasitesine sahip.

Türk mühendis ve teknisyenleri ile ASELSAN tarafından modernize edilen S-70 Blackhawk ile AS-532 Cougar helikopterleri de tatbikata katıldı.

Senaryoda, Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP) ile JÖAK Dağcılık Timi de yer aldı.

Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nı 8 ülkeden 16 yabancı gözlemci izledi.

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