Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı kara safhasıyla sona erdi

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - ANADOLU Yıldızı- 2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, senaryo gereği kayıp dağcıların kurtarıldığı kara safhasıyla tamamlandı. Kara arama kurtarma safhası İzmir'in Menemen ilçesindeki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirildi. Senaryo gereği kaybolan 6 dağcı, başarılı şekilde kurtarıldı.

Deniz safhası Sakız ve Midilli adaları arasında dün başlayan tatbikatın kara bölümü, İzmir'in Menemen ilçesindeki Dumanlı Dağı Mevkii'nde gerçekleştirildi. Tatbikata Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç, Bornova Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ile yerli ve yabancı temsilciler katıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sahip olduğu 'coğrafi yer konumlama sistemi'nin denendiği tatbikatta, senaryo gereği Dumanlı Dağı Mevkii'nde tırmanış yaparken kaybolan 6 dağcı, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talep edildi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni koordinatör olarak görevlendirilerek, müşterek arama kurtarma harekatı başlatıldı.

ARAMA- KURTARMA UÇAĞI KEŞİF YAPTI

Hava Kuvvetlerinin arama kurtarma uçağı, dağcıların yerlerini belirlemek için bölgede keşif uçuşu yaptı. Uçak, arama kurtarma helikopterleri arasında da irtibatı ve koordinasyonu sağladı. Jandarma Arama Kurtarma helikopteri kayalık alanda yaralı 2 dağcının yerini belirledi. Yaralılara ilk sağlık müdahalesi de bu ekip tarafından yapıldı. Bölgeye gelen helikopter, alanın kayalık olması nedeniyle iniş yapamadığı için kurtarma çalışmaları sırasında hover pozisyonunda (havada belli yükseklikte sabit kalarak) bekledi. Helikopterden inen arama kurtarma personeli bir yaralıyı sedye yardımıyla helikoptere taşıdı. Helikopter, yaralıları en yakın hastaneye götürdü. Durumu ağır olan yaralı ise helikopterin iniş yapabileceği alana havai hat kullanılarak taşındı. Yaralıları bıraktıktan sonra bölgeye dönen helikopter, alana iniş yaparak ağır yaralı dağcıyı hastaneye sevk etti. Hava Kuvvetlerinin keşif uçağınca yerleri belirlenen diğer dağcılar da başka helikopterlerle hastaneye taşındı. Kara safhasıyla tatbikatın fiili bölümleri tamamlandı.

Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, şunları söyledi: "Anadolu Yıldızı -2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır. TSK arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, işbirliği ve koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak ve unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmesi amaçlanan tatbikat son derece faydalı olmuştur. Denizde ve karada tehlikede bulunan şahısların yardım çağrılarına etkili ve süratli reaksiyon gösterilmesi, arama kurtarma faaliyetleri için hayati bir bileşendir. Zamana karşı yapılan yarışın kazanılması amacıyla, Türk arama kurtarma teşkilatı unsurları gelişmiş yetenekleri ve sistemleri sayesinde Türk arama kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde ihtiyaçları karşılamak için daima hazırdır." Konuşmanın ardından Kadıoğlu, tatbikata katılan yerli ve yabancı gözlemcilere teşekkür etti.

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