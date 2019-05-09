Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen arama kurtarma operasyonu

İzmir Menemen Dumanlı Dağ’da Anadolu Yıldızı-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın kara safhasında senaryo gereği kaybolan 6 dağcı, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Envanterdeki en donanımlı helikopterlerin kullanıldığı tatbikata 8 ülkeden gözlemciler de katıldı.

7-10 Mayıs tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arama Kurtarma unsurları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma (AK) Koordinasyon Merkezinin katılımıyla iki senaryo dahilinde Anadolu Yıldızı-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatın dün gerçekleştirilen Ege Denizi safhasının ardından bugün de Menemen Dumanlı Dağ’da kara safhası icra edildi. Senaryo gereği dağa tırmanan ve bir süre sonra kaybolan 6 dağcı, 156 ihbar hattına yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından müşterek arama kurtarma harekatı başlatıldı. Tatbikatta önce uçakla yerleri belirlenen farklı bölgelerdeki dağcılar, daha sonra helikopterlerle sedye ile alınarak hastanelere sevk edildi. Tatbikatı 8 ülkeden 16’sı yabancı 66 gözlemci izledi.

Önce yerleri tespit edildi

Tatbikat sırasında senaryo gereği yaralanan bazı dağcılar, 1983 yılında üretimine başlanan ve 1992 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren CN-235 CASA uçağı ile tespit edildi. Uçak, arama kurtarma, personel/malzeme atma ve personel/malzeme nakli görevlerinde kullanılıyor. Gece gündüz her hava şartında uçuş kabiliyetine sahip olan CN-235 CASA, arama kurtarma görevleri kapsamında elektronik ve görerek arama, denize bot atma ve telsiz röle görevlerini icra ediyor. 10 saat havada kalabilen uçak, 25 bin feet servis irtifasına, saatte 400 mil hıza ve 48 paraşütçü kapasitesine sahip. Coğrafi yer konumlama sistemi kullanıldı

1988 yılında envantere girmiş olan S-70 Blackhawk da tatbikatta kullanıldı. 1988 yılında envantere giren ve Türk mühendis ve teknisyenleri ile ASELSAN tarafından modernize edilen S-70 Blackhawk’ta tam sayısal hareketli harita sistemi, gece gündüz çalışabilen ve görüntüyü kayıt edebilen FLIR sistemi ve füze ikaz sistemi ile Özışık karşı tedbirler sistemi bulunuyor. Tatbikatta görev alan Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP) de, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığında 48 hafta süren bir eğitimden geçiyor. Dağcıların kurtarılmasında yardımcı olan ve helikopterde bulunan kurtarma vincini ise uçucu helikopter teknisyeni kullandı. Öte yandan fiilen kullanımda olan coğrafi yer konumlama sistemi de ilk kez bu tatbikatta kullanıldı.

En donanımlı helikopterler kullanıldı

Tatbikatta, TSK envanterindeki en donanımlı helikopter olan AS-532 COUGAR arama kurtarma helikopteri başarılı bir operasyonla dağcıları kurtardı. Bu helikopterler, belirlenen bir noktaya göre paralel, sektör ve kare arama paternlerini tam otopilot yardımıyla kendisi uçabiliyor ve bu esnada her iki pilot da ayrı ayrı dışarıyı gözle tarayabiliyor. Helikopterler, 4 saat havada kalabiliyor. Arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli avionik sistemlere sahip helikopter, kazazedeleri çapa, hamut, sedye ve sepet yardımıyla kurtarıyor. Kurtarma harekatında kullanılan vincin yük kapasitesinin 275 kilo ve kablo uzunluğu da 50 metre olduğu belirtildi. “Daima hazır”

İki gün süren tatbikatın ardından bir konuşma yapan Hava Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, tatbikatın fiili safhasında Kara Kuvvetleri Komutanlığından iki arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki arama kurtarma uçağı ve iki arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından bir arama kurtarma helikopteri ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Dağcılık Timi, Sahil Güvenlik Komutanlığından bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri, iki korvet ve üç sahil güvenlik botu ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma botu katıldığını belirtti.

Korgeneral Kadıoğlu, “Tatbikat, tüm unsurlar arasında koordine ve muharebe imkanlarının denenmesi, Türk arama kurtarma bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından her türlü arama kurtarma faaliyetinin etkinlikle icra edilebileceğinin gösterilmesi, Türk arama kurtarma teşkilatının denenmesi, arama kurtarma usulleri ve sistemleri konularındaki farkındalığın artırılması açısından faydalı olmuştur ve Türk arama kurtarma teşkilatının hedeflerine üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde başarıyla tamamlanmıştır. Uygun hava şartlarında izlediğiniz bu tatbikatta icra edilen tüm arama kurtarma faaliyetleri gerçek bir kaza anında kuvvetli rüzgar, yağmur, kar ve yoğun sis gibi olumsuz hava ve arazi şartlarında icra edilmektedir. Türk arama kurtarma teşkilatı unsurları, Türk arama kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde kurtarma ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırdır” dedi.

Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen arama kurtarma operasyonu

Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen arama kurtarma operasyonu

Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen arama kurtarma operasyonu

Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen arama kurtarma operasyonu

Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen arama kurtarma operasyonu

Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen arama kurtarma operasyonu

Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen arama kurtarma operasyonu

Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen arama kurtarma operasyonu

Anadolu Yıldızı tatbikatında nefes kesen arama kurtarma operasyonu