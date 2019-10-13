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ANADOLU'DAN AVRUPA'YA İNSAN HİKAYELERİ - Almanya'ya tekvandocu olarak gitti, döner fabrikatörü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Türkiye'de tekvando ile uğraşırken 1987'de gittiği Almanya'da dönerciliğe başlayan Hasan Babur, kurduğu şirket ile Almanya hariç Hollanda, Polonya, Çekya, Belçika ve İsveç için de üretim yapıyor - Baha Doner GmhH Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Babur: - "Döner alanında çalıştıktan sonra 1990'da kendi şirketimi kurdum ve üretime başladım. Avrupa'da Almanya hariç Hollanda, Polonya, Çekya, Belçika ve İsveç için üretim yapmaktayım" - "Döner, Avrupa'da büyük bir sektör. 300 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak 5 milyar avro ciro üretiyor" - "Bu sektörde uluslararası gıda şirketlerinin gözü var fakat biz kalitemizi yükselterek bu sektördeki üstünlüğümüzü kaptırmayacağız. Avrupa'nın en modern tesislerine sahibiz. Amacımız, sürekli gelişerek kaliteli ve sağlıklı ürün üretmeye devam etmek"

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Türkiye'de tekvando sporu ile uğraşırken 1987'de gittiği Almanya'da iş kuran Hasan Babur, bugün ülkenin "en istikrarlı" döner fabrikatörü olarak üretimini sürdürüyor.
Hasan Babur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvando sporunda ilerlemek amacıyla 1987'de Almanya'ya geldiğini ancak kaderin kendisini iş insanı yaptığını söyledi. Döner alanında çalıştıktan sonra 1990'da kendi şirketini kurduğunu ve üretime başladığını anlatan Babur, "Avrupa'da Almanya hariç Hollanda, Polonya, Çekya, Belçika ve İsveç'e üretim yapmaktayım. 70 çalışanım var." diye konuştu.
Babur, dönerin Avrupa'da büyük bir sektör olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "300 binden fazla kişiye istihdam sağlayan sektör, 5 milyardan fazla ciro yapıyor. Bu sektörde uluslararası gıda şirketlerinin gözü var. Fakat biz kalitemizi yükselterek bu sektördeki üstünlüğümüzü kaptırmayacağız. Bu nedenle Avrupa'nın en modern tesisini kurduk. Avrupa'nın en modern tesislerine sahibiz. Amacımız, sürekli gelişerek kaliteli ve sağlıklı ürün üretmeye devam etmek."

- "Gençlerimiz, bizlerin başarısını daha yukarılara taşıyacaklardır"

Hasan Babur, Avrupa'daki Türkiye kökenli iş insanlarının başarısına ilişkin, "Almanya'da 1980'den sonra iş yapabilme hakkına kavuşmuşuz. Şu anda bir iş yapma ekosistemi oluşmuş durumda. Gençlerimiz daha girişimci ve atılgan. Bizlerin başarısını daha yukarılara taşıyacaklardır. Eskiden Türkler genelde gıda sektöründe iş yapıyordu. Bugün ise otomobilden inşaata, biyoteknolojiye kadar her sektörde..." ifadelerini kullandı.
Bir iş insanı olarak devamlı yatırım fırsatlarını kolladığını, buna Türkiye'nin de dahil olduğunu belirten Babur, gençlere tavsiyelerde bulunurken, "Bulundukları ülkenin kanunlarını öğrensinler, mutlaka yüksek öğrenimlerini tamamlasınlar." dedi.

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Almanya Baha Doner GmhH Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Babur Berlin döner fabrikatörü

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