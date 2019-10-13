ANADOLU'DAN AVRUPA'YA İNSAN HİKAYELERİ - Almanya'ya tekvandocu olarak gitti, döner fabrikatörü oldu

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Türkiye'de tekvando sporu ile uğraşırken 1987'de gittiği Almanya'da iş kuran Hasan Babur, bugün ülkenin "en istikrarlı" döner fabrikatörü olarak üretimini sürdürüyor.

Hasan Babur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvando sporunda ilerlemek amacıyla 1987'de Almanya'ya geldiğini ancak kaderin kendisini iş insanı yaptığını söyledi. Döner alanında çalıştıktan sonra 1990'da kendi şirketini kurduğunu ve üretime başladığını anlatan Babur, "Avrupa'da Almanya hariç Hollanda, Polonya, Çekya, Belçika ve İsveç'e üretim yapmaktayım. 70 çalışanım var." diye konuştu.

Babur, dönerin Avrupa'da büyük bir sektör olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "300 binden fazla kişiye istihdam sağlayan sektör, 5 milyardan fazla ciro yapıyor. Bu sektörde uluslararası gıda şirketlerinin gözü var. Fakat biz kalitemizi yükselterek bu sektördeki üstünlüğümüzü kaptırmayacağız. Bu nedenle Avrupa'nın en modern tesisini kurduk. Avrupa'nın en modern tesislerine sahibiz. Amacımız, sürekli gelişerek kaliteli ve sağlıklı ürün üretmeye devam etmek."