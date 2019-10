ANADOLU'DAN AVRUPA'YA İNSAN HİKAYELERİ - Aşçılıkta 60 yılı deviren Fevzi Usta, Anadolu mutfağını Almanlara sevdirdi

Yemek yaparken kullandığı yemek takımlarının önemine dikkati çeken İlboğa, "Ben her tencerede yemek yapmam, her tepside de yemek vermem, her tabağa da yemek koymam. Çalıştığım restoranda yemek yapacağım takımları ben seçerdim ve onları aldırırdım. Sadece iki çekmece bıçağım var. Her yemeğin, her şeyin bıçağı ayrı ayrıdır. Ayrıca yemek yaparken temizlik benim için çok önemlidir." diye konuştu.

- "Almanlar patlıcanı bilmiyordu"

Almanlara Türk mutfağını sevdirdiğine dikkati çeken Fevzi İlboğa, şöyle devam etti:

"Benim geldiğim yıllarda buradaki Almanlar Türk yemeklerini bilmiyordu. Türk yemeklerinin çoğunu bu memlekette tanıttım. Mesela, patlıcanı bilmiyorlardı. 'Bu ne olur?' diyorlardı, ben de 'yemek olur' diyordum. Patlıcanlardan vejetaryen ve kıymalı güzel yemekler yapardım, yerler 'gut, gut' derlerdi. Musakka, karnıyarık, imam bayıldı, özel salataları... Patlıcandan çok güzel yemekler var. İlk başta patron ucuz patlıcan alıp gelirdi, ben 'çekirdekli patlıcandan yemek yapmam' derdim. Gidip kalitelisini yani çekirdeksizini alırdı. Güzel yemekler yapardım. Burada Türk mutfağı zamanla İtalyan mutfağını solladı. Anadolu'dan, Türkiye'den buraya ne güzel yemekler getirdik."

Avrupa'da yetişen Türk gençlerine bir meslek öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan İlboğa, böylelikle ne parasız ne de aç kalınacağını, mesleğin insanı her zaman güçlü ve dik yapacağını sözlerine ekledi.